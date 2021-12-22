ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Реал» заинтересовался защитником «Ливерпуля»

вчера, 08:10

«Реал» заинтересовался игроком «Ливерпуля».

Daily Mail сообщает, что мадридский клуб следит за защитником мерсисайдцев Джо Гомесом.

В текущем сезоне 24-летний футболист, которым интересуются и в АПЛ, сыграл лишь в 9 матчах из-за травм.

Все новости
Слухи«Челси» не отпустит Зиеша и Вернера из клуба в январе
Сегодня, 21:16 Комментарии1
Слухи«Дженоа» начала переговоры по трансферу Алексея Миранчука
Сегодня, 20:36 Комментарии11
СлухиАзар может стать частью сделки по трансферу форварда «Лилля» в «Реал»
Сегодня, 20:21 Комментарии6
Слухи«Базель» проявляет интерес к Агаларову
Сегодня, 20:07 Комментарии8
СлухиАзмун может перейти в «Ньюкасл»
Сегодня, 19:53 Комментарии26
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не будет подписывать форварда в январе»
Сегодня, 18:56 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 09:17
Реал не ищет дешевых игроков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:07
ИнтересуютсСя одним,а купят другого!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:55
Ну норм че, им же не нужен игрок на лавку за 80 лямов.
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
вчера в 08:50
Так Реалу он нужен, скорее всего, для усиления состава, а не в основу. Но и для него лично переход с одной лавки на другую - такая себе перспектива.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:49
Смешно....
Вопрос только для чего???
протон
протон
вчера в 08:20
Как болельщик Ливерпуля смело могу сказать, что его реальный уровень для стартового состава это условная Вилла, то есть 9-10 место апл. Какой Реал, кто этот бред выдумывает
beefs
beefs
вчера в 08:16
Странное поведение Реала...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100