«Реал» заинтересовался защитником «Ливерпуля»

«Реал» заинтересовался игроком «Ливерпуля».
Daily Mail сообщает, что мадридский клуб следит за защитником мерсисайдцев Джо Гомесом.
В текущем сезоне 24-летний футболист, которым интересуются и в АПЛ, сыграл лишь в 9 матчах из-за травм.
«Реал» заинтересовался игроком «Ливерпуля».
Daily Mail сообщает, что мадридский клуб следит за защитником мерсисайдцев Джо Гомесом.
В текущем сезоне 24-летний футболист, которым интересуются и в АПЛ, сыграл лишь в 9 матчах из-за травм.
Вопрос только для чего???
Вопрос только для чего???