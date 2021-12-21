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Рангник хочет, чтобы МЮ подписал Холанда

вчера, 22:18

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Англии.

На 21-летнего футболиста претендует МЮ. Утверждается. что в данном трансфере заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник, который уже обсудил с отцом футболиста возможный переход.

Следка может состояться следующим летом.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:42
Если Рангник притащит Холанда, то немцу можно будет ставить памятник на Олд Траффорд...Холанд- это супернап на 10 лет вперед...
ktwkdn7mu3xb
ktwkdn7mu3xb
сегодня в 05:51
Вряд ли это прокатит
4RT
4RT
сегодня в 00:29
Для того чтобы скупить лучших игроков особого ума не надо.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:28
Губа не дура.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:10
Какое неожиданное и яркое решение Рангника! Да, он, действительно, футбольный гений!
1bear
1bear
вчера в 23:05
ну так до следующего лета Рангника попрут из МЮ поганой метлой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:04
Никто ему не купит Холанда.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:03
Губа не дура у него)
Холланда много кто хочет, тут выбор за Райолой стоять будет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:58
"Боруссия" без Холанда даже обозначать борьбу с "Баварией" перестанет.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:38
Райола играет на опережение, целый фильм про этого Борова можно снять))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Молодец Рангник, хочет раскрыть молодое дарование !!!)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
Немец не дурак ибо Кавани летом или сейчас зимой уйдёт, Марсиаля в Севилью с правом выкупа, Роналду не долговечен, а Гринвуд -один которой чистого напа может отыграть, Рэш и Санчо вингеры, Лигард уходит, Амад Диало молодняке играет, для основы слаб и то не ЦФ и вот МЮ остаётся без Пики, с Роном год -два, а дальше на перспективу, нет никого
sv_1969
sv_1969 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:35
Сколько распилить можно))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:33
Пока агентские не порезали, доит своих коров по полной, на переходах жирные подъёмные, до лета 2022 года, дальше только 10% от суммы игрока
particular
particular
вчера в 22:29, ред.
Немец не оставляет попытки втирать очки своим работодателям...
С Холландом и Уфа, возможно, в пятёрку подтянется :)) А без норвега?..
Где же волшебство, дар и гений расписного Рагника...
Tex
Tex
вчера в 22:25
Вот это сверx разум просто... Его все xотят подписать
протон
протон
вчера в 22:23
Клиенты Райолы надолго в клубах не задерживаются. Вон Де Лигта уже любимый агент настраивает на трансфер. Что он с Холландом планирует вытворять даже представить страшно. Устроят гастроли по Европе. Щас на пару сезонов в МЮ/Сити, потом Реал/Барселона, на пару сезонов в Баварию и под конец в ПСЖ. Думаю так Райола видит идеальную (для себя любимого) карьеру Эрлинга
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:20
Может быть он там будет играть.
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