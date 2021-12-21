Рангник хочет, чтобы МЮ подписал Холанда

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Англии.
На 21-летнего футболиста претендует МЮ. Утверждается. что в данном трансфере заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник, который уже обсудил с отцом футболиста возможный переход.
Следка может состояться следующим летом.
Холланда много кто хочет, тут выбор за Райолой стоять будет
Холланда много кто хочет, тут выбор за Райолой стоять будет
С Холландом и Уфа, возможно, в пятёрку подтянется :)) А без норвега?..
Где же волшебство, дар и гений расписного Рагника...
С Холландом и Уфа, возможно, в пятёрку подтянется :)) А без норвега?..
Где же волшебство, дар и гений расписного Рагника...