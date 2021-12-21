Рангник хочет, чтобы МЮ подписал Холанда

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вчера, 22:18

Форвард дортмундской «Боруссии» может продолжить карьеру в Англии.

На 21-летнего футболиста претендует МЮ . Утверждается. что в данном трансфере заинтересован главный тренер «красных дьяволов» , который уже обсудил с отцом футболиста возможный переход.

Следка может состояться следующим летом.