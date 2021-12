Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра заразился коронавирусом

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщает, что главный тренер клуба заболел коронавирусом.

Французский специалист отправился на самоизоляцию. Руководить «Кристал Пэлас» в сегодняшнем матче Английской Премьер-Лиги против «Тоттенхэма» будет его помощник Осиан Робертс.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.



Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today’s match.#CPFC pic.twitter.com/nBNmkLlxMG