У Бэйла, Модрича, Алабы, Родриго и Марсело отрицательные тесты на COVID

В «Реале» постепенно становится меньше футболистов с положительным тестом на коронавирус.
Marca сообщает, что сегодня отрицательный результат после теста на COVID-19 получили Гарет Бэйл, Родриго Гоэс, Давид Алаба, Лука Модрич (во второй раз) и Марсело.
Андрей Лунин, Иско и Марко Асенсио по-прежнему имеют статус футболистов с положительным тестом.
В следующем матче «Реал» 2 января сыграет против «Хетафе».
Но судя по новостям это очень надолго к сожалению ...
Но судя по новостям это очень надолго к сожалению ...