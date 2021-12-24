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У Бэйла, Модрича, Алабы, Родриго и Марсело отрицательные тесты на COVID

вчера, 09:21

В «Реале» постепенно становится меньше футболистов с положительным тестом на коронавирус.

Marca сообщает, что сегодня отрицательный результат после теста на COVID-19 получили Гарет Бэйл, Родриго Гоэс, Давид Алаба, Лука Модрич (во второй раз) и Марсело.

Андрей Лунин, Иско и Марко Асенсио по-прежнему имеют статус футболистов с положительным тестом.

В следующем матче «Реал» 2 января сыграет против «Хетафе».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 10:34
Быстрее бы это закончилось ! Хочется свободы и обычной жизни . Для Реала это конечно отличные новости !
Но судя по новостям это очень надолго к сожалению ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:28
Сезон закрыт. Следующие матчи только в январе. Так что время подлечиться будет у всех. Здоровья всем от этой напасти, и игрокам и соккерчанам.
beefs
beefs
вчера в 09:26
это уже приятная новость...
David Young
David Young ответ DEIVID_853 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 09:24
Здравствуйте. Бан был выдан.
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