У Бэйла, Модрича, Алабы, Родриго и Марсело отрицательные тесты на COVID

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вчера, 09:21

В «Реале» постепенно становится меньше футболистов с положительным тестом на коронавирус.

Marca сообщает, что сегодня отрицательный результат после теста на COVID-19 получили , Родриго Гоэс, , (во второй раз) и Марсело.

Андрей Лунин, Иско и Марко Асенсио по-прежнему имеют статус футболистов с положительным тестом.

В следующем матче «Реал» 2 января сыграет против «Хетафе».