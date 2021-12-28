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Мать Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»

вчера, 08:16

Долорес Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах своего 36-летнего сына.

Я уже спрашивала его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть.

Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет.

Накануне Роналду был признан лучшим бомбардиром в истории футбола по версии Globe Soccer Awards.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:51
как нет толку от Рона и Месси? Кто же будет ЗМ получать? Хочу что бы они играли до 100 лет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:55
Папа Месси:А мой мальчик-до 40 лет и 1 месяц!
Elliada
Elliada
вчера в 12:35
Согласен. Может и до 40. В защите не отрабатывает, только в штрафной пасется, поэтому физическая нагрузка меньше, чем у других. В борьбу и в дриблинг не идет, поэтому шанс получить травму минимален. Забивает исключительно с пенальти и замыкает передачи.

Конечно, его игра идет во вред команде. Но его это не сильно волнует, личная статистика на первом месте
brez94u2j49w
brez94u2j49w
вчера в 11:56
В МЛС можно и дольше.
Gahi
Gahi
вчера в 11:45
С таким подходом как у Криштиану Роналду можно играть достаточно долго на высоком уровне. Удачи
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 11:23
Что-то давно сестрёнки слышно не было.
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:21
Жена Жиркова;Юра будет играть,пока ноги носят!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 10:17
вполне возможно в 40 играть в португалии или Зените,а может и Спартаке-шейх.
АПЛ он уже явно не тянет и скорее всего это его последний сезон.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:08
Секрет футбольного долголетия в прекрасной физической форме и строгом режиме?
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:58
Да хоть до 50-ти,пока пинка не дадут этому футболёру ,от них всё равно толку нет ,что от Роналду,что от Меськи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:57
Лишь бы здоровье позволило . Удачи.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:45
Когда Роналду исполнится 40 лет, тогда можно будет судить о его физическом состоянии, и сравнить с 40 летним Иброй.
Лева, Бензема тоже к 36 выдохнутся и будут доигрывать где-нибудь во Франции или МЛС. Месси до 38 может напешеходить, как раз и Роналду будет 40 лет, и оба уйдут из футбола.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:40
Ну если мама так решила,придется играть!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:19
Пусть лучше наслаждае футболом болельщиков.
1bear
1bear
вчера в 09:00
до 40-а - отлично , но только не под руководством тупых рангников ,как вчера - какой был позор !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:56
А может и больше
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:48
Шел бы ты работать !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:47
Судя по всему здоровья ему хватает.
8gvxy6tppvuq
8gvxy6tppvuq
вчера в 08:44
Вполне вероятный вариант
ОПС
ОПС
вчера в 08:42
В жизни все может быть.
протон
протон
вчера в 08:37
Ну и правильно,не тренером же быть,денег до конца света хватит)
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:33
С его физическими данными и сверх профессиональным подходом к своему здоровью, это вполне реально. Ибра до сих пор в свои 40 зажигает в Милане. А Рон в плане здоровья покруче Златана будет. У КР в карьере не было столько травм, как у шведа. Наверняка, такими же "долгожителями" окажутся Левандовски и Бензема, которые в свои 33 и 34 достигли пика своей карьеры и демонстрируют лучший футбол в своей жизни. Что касается Месси, то он не так одарён физически, как все эти ребята и его карьера явно уже на спаде. Наверное, где-то в 36, он её завершит, так как достигнет физического предела своего организма.
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 08:25
Роналду будет косить бабло до 40 лет. Красава
Elliada
Elliada
вчера в 08:24
Мечты, мечты. Если то, что мы видели вчера в матче с Ньюкаслом, он называет игрой, то конечно он может
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:24
Нет ни чего удивительного Стэнли Метьюз играл до 56.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 08:22
Почему бы и нет?он как минимум будет 10-15 забивать за сезон к 40 годам.
1 984
1 984
вчера в 08:17
Не удивлюсь.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:17
Это возможно.
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