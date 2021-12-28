Мать Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»

Долорес Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» , рассказала о планах своего 36-летнего сына.

Я уже спрашивала его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть.

Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет.