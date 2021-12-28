Мать Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»

Долорес Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах своего 36-летнего сына.
Я уже спрашивала его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть.
Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет.
Накануне Роналду был признан лучшим бомбардиром в истории футбола по версии Globe Soccer Awards.
Конечно, его игра идет во вред команде. Но его это не сильно волнует, личная статистика на первом месте
Конечно, его игра идет во вред команде. Но его это не сильно волнует, личная статистика на первом месте