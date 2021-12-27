«Он прибавил». Журналист Гислейн рассказал о новичке «Спартака» Николсоне

Бельгийский журналист издания Walfoot Пьер Гислейн поделился мыслями об уровне игры нападающего , который на прошлой неделе перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».

Переход Николсона оказался небольшим сюрпризом – Шамар был настоящей звездой в «Шарлеруа», и у клуба нет подходящей замены для него. Но в финансовом плане клуб не мог отказаться от такого щедрого предложения.

Плюсы Шамара: много работает для команды, без проблем выполняет любую оборонительную работу, когда это необходимо. Также у него действительно хорошая игра головой, и он физически силен.

Его минусы: возможно, технически не настолько хорош, и есть проблемы с первым пасом. Но Шамар вполне может играть роль стержня и мотивировать играть людей, которые его окружают. У него есть лидерские качества.

Когда он начинал в «Шарлеруа», главной претензией к нему было то, что он не был убийцей в штрафной, но в этом сезоне он серьезно прибавил и реализовал все свои шансы. С психикой и характером у него нет проблем. Шамар действительно морально силен и, как я уже сказал, является командным игроком. В первые сезоны Николсон не был первым выбором для команды, но всегда терпеливо ждал своего шанса.

Может ли он стать топ-игроком в РПЛ ? Я недостаточно знаю российский чемпионат, но то, что Шамар сделал в последние несколько месяцев, было действительно впечатляющим. У него еще есть запас для прогресса, поэтому, думаю, «Спартак» может быть доволен таким трансфером. Какие качества привлекли? Физическая сила и мощь, игра головой и, конечно же, его статистика впечатлили москвичей.

Насколько знаю, сумма трансфера была около 10 миллионов евро. По Шамару больше не было предложений. Есть две стороны, чтобы увидеть как этот трансфер оценивают в самой Бельгии. Во-первых, в финансовом отношении это очень хорошая сделка для «Шарлеруа», и не в первый раз клуб хорошо работает с нападающими – примеры Осимхена и Резаеи.

А вот в спортивном плане все по-другому. Болельщики клуба не очень довольны уходом Шамара, потому что мы находимся в середине сезона, а «Шарлеруа» находится на хорошей волне и может надеяться закончить сезон в топ-4 и еврокубках. Шамар был важной частью команды, поэтому теперь стоит большой вопрос в том, как его заменить.