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«Он прибавил». Журналист Гислейн рассказал о новичке «Спартака» Николсоне

сегодня, 13:16

Бельгийский журналист издания Walfoot Пьер Гислейн поделился мыслями об уровне игры нападающего Шамара Николсона, который на прошлой неделе перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».

Переход Николсона оказался небольшим сюрпризом – Шамар был настоящей звездой в «Шарлеруа», и у клуба нет подходящей замены для него. Но в финансовом плане клуб не мог отказаться от такого щедрого предложения.

Плюсы Шамара: много работает для команды, без проблем выполняет любую оборонительную работу, когда это необходимо. Также у него действительно хорошая игра головой, и он физически силен.

Его минусы: возможно, технически не настолько хорош, и есть проблемы с первым пасом. Но Шамар вполне может играть роль стержня и мотивировать играть людей, которые его окружают. У него есть лидерские качества.

Когда он начинал в «Шарлеруа», главной претензией к нему было то, что он не был убийцей в штрафной, но в этом сезоне он серьезно прибавил и реализовал все свои шансы. С психикой и характером у него нет проблем. Шамар действительно морально силен и, как я уже сказал, является командным игроком. В первые сезоны Николсон не был первым выбором для команды, но всегда терпеливо ждал своего шанса.

Может ли он стать топ-игроком в РПЛ? Я недостаточно знаю российский чемпионат, но то, что Шамар сделал в последние несколько месяцев, было действительно впечатляющим. У него еще есть запас для прогресса, поэтому, думаю, «Спартак» может быть доволен таким трансфером. Какие качества привлекли? Физическая сила и мощь, игра головой и, конечно же, его статистика впечатлили москвичей.

Насколько знаю, сумма трансфера была около 10 миллионов евро. По Шамару больше не было предложений. Есть две стороны, чтобы увидеть как этот трансфер оценивают в самой Бельгии. Во-первых, в финансовом отношении это очень хорошая сделка для «Шарлеруа», и не в первый раз клуб хорошо работает с нападающими – примеры Осимхена и Резаеи.

А вот в спортивном плане все по-другому. Болельщики клуба не очень довольны уходом Шамара, потому что мы находимся в середине сезона, а «Шарлеруа» находится на хорошей волне и может надеяться закончить сезон в топ-4 и еврокубках. Шамар был важной частью команды, поэтому теперь стоит большой вопрос в том, как его заменить.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:03
Он уже в спартаке прибавил.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:56
Посмотрим что за Николсон!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:55
Хорошего бегуна спартачи подписали. Первыми подарками от клуба ему были валенки, ушанка и напильник...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 15:47
Много букав)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 15:38
не успели приобрести Николсона как многие болельщики Спартака снова запели свои песни в которых всё плохо чтобы не случилось в команде! на этот раз они были недовольны зачем красно - белым ещё один нападающий?🤦‍♂️ с приходом игрока сборной Ямайки в Спартаке стало четверо нападающих, один из них до январьских сборов будет лечить мениск ( Понсе), второй вообще ручной солдатик Салиховой ( Ларссон) присутствие которого в Спартаке не желательно, так как предал всех там начиная с болельщиков клуба и заканчивая товарищами по команде. Соболев нахватал столько дисквалификаций, что на последние две игры календарного года красно - белые выходили без номенальных форвардов! в идеале команде нужен свой молодой воспитанник в линию нападения, но только нового Сычёва или Павлюченко ( пусть и не выпускники нашей академии) на горизонте пока не видно. какой бы не был Пруцев технарь, в опорной зоне игрок, который весит 74 кг и ростом метр с кепкой мало чего сможет добиться в команде с серьёзными задачами, для обоймы посмотрим на новичка клуба, а вот то что Пруцев сможет составить конкуренцию Зобнину и Умярову верится с трудом ( продайте Жиго если он не собирается продлевать контракт с клубом и летом 2022 уйдёт бесплатно, пока в чемпионате можно наиграть состав нужно действовать именно в зимнее трансферное окно и купите нам в опорную зону потного негра!!!...естественно на выход Хендрикс, так как в лимит на легионеров с покупкой Николсона Спартак уже не укладывается и сейчас один игрок уже лишний, ждём твёрдую позицию Хачатурянца и летом лимит 10 + 15. посмотрим продадут ли Ларссона в январе, лимит конечно нужно смягчить, наших качественных футболистов на просторах российского трансферного рынка просто нет ( игроков уровня Аршавина, Широкова, Семшова, Титова, Тихонова и тд)... ну и хочется чтобы арабы свои 25-30 млн евро вкладывали раз в год на одно усиление стартового состава, уже через 2-3 года Спартак занял бы ведущие позиции в рпл и регулярно выступал бы в лиге чемпионов...сейчас в команде появился новый спортивный директор, у него как бывшего скаута псж наверняка много связей в европейском футболе, ждём усилений уровня Николсона и сильнее, будем болеть и поддерживать Спартак чтобы не случилось! всех болельщиков с наступающим новым годом!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 15:19
«… технически не настолько хорош, и есть проблемы с первым пасом… По Шамару больше не было предложений» … То что надо для РПЛ)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:53
Джеку не трогайте)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 14:51
На76 так на76...
YVG
YVG
сегодня в 14:02
Еще играть не начал, а уже во всю пиарят, а потом Соболевы, Зобнины и Рассказовы получаются.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:41
Промес тоже не с первых матчей прижился и заиграл . Всему своё время .
makkie
makkie
сегодня в 13:35
это очень хорошая сделка для «Шарлеруа», и не в первый раз клуб хорошо работает с нападающими – примеры Осимхена
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Хочется, чтобы Николсон оказался для Спартака своим Осимхеном.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:34
Увидим в играх,тогда можно обсудить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:32
Вопросов много, ответы будут весной.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 13:31
Если что, то в Кот-Дивуар на плантацию какао
Mangur
Mangur
сегодня в 13:30
Посмотрим как прибавил в поле.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:21
надеюсь он прибавил не в весе
drug01
drug01
сегодня в 13:17
Вот кпк бывает
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