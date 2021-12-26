Петржела: «Уход Дзюбы и Азмуна не будет потерей для „Зенита“»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Рубин» и в «Лион».

В «Зените» Дзюба толком не играл последнее время, поэтому переход в «Рубин» может быть хорошим вариантом для него. Артем уже взрослый и немного медленный игрок для «Зенита». Зная уровень и опытность Слуцкого, для Дзюбы это точно не будет шагом назад. Здесь он хотя бы будет играть, а не сидеть.

В любом случае, если уйдут Дзюба и Азмун, «Зенит» даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба. В этой команде столько хороших футболистов и такой огромный бюджет, что на их место можно купить новых качественных футболистов. Когда у команды есть деньги, она может все.