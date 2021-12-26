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Петржела: «Уход Дзюбы и Азмуна не будет потерей для „Зенита“»

сегодня, 14:23

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слухи о возможном переходе Артема Дзюбы в «Рубин» и Сердара Азмуна в «Лион».

В «Зените» Дзюба толком не играл последнее время, поэтому переход в «Рубин» может быть хорошим вариантом для него. Артем уже взрослый и немного медленный игрок для «Зенита». Зная уровень и опытность Слуцкого, для Дзюбы это точно не будет шагом назад. Здесь он хотя бы будет играть, а не сидеть.

В любом случае, если уйдут Дзюба и Азмун, «Зенит» даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба. В этой команде столько хороших футболистов и такой огромный бюджет, что на их место можно купить новых качественных футболистов. Когда у команды есть деньги, она может все.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 15:50
А что, кроме Петржелы (15 лет уже как вне команды), никаких экспертов не сыскать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:22
Это шутка для Народного Абозревателя...
drug01
drug01
сегодня в 15:20
Придут новые игроки ещё лучше
lotsman
lotsman ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 14:50
Интересно, когда и где ты брал интервью у Петржелы?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:43
Уход Дзюба может незаметно, а Азмун это потеря
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 14:37
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:36
- Властимил, а что больше всего вас привлекает в "Зените"?
- Его огромный бюджет!
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 14:32
Ох уж этот чех, любит каждую тему про Зенит обсосать и лишний раз восхвалить.
Tex
Tex
сегодня в 14:30, ред.
Ну возможно стоило того же Азмуна все же отпустить за деньги прошлым летом, а не бесплатно этим. Понятно, что сидят на бюджетных деньгах, но все же немного абсурдное поведение...
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