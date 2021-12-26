ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Сане назвал фаворитов Лиги чемпионов

сегодня, 09:16

Нападающий «Баварии» Лерой Сане назвал фаворитов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

На данный момент вместе с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» я считаю нас сильнейшим клубом в Европе. Однако форма может быстро измениться к концу сезона.

Все новости
Петржела: «Уход Дзюбы и Азмуна не будет потерей для „Зенита“»
Сегодня, 14:23 Комментарии9
Президент «Боруссии»: «Нам нужно перестать смотреть на „Баварию“»
Вчера, 21:22 Комментарии10
Конте: «Сезон в АПЛ надо было остановить, ковид достиг невозможного уровня»
Вчера, 18:12 Комментарии15
«У „Реала“ лучшие хавбеки в мире». Анчелотти — о Модриче, Кроосе и Каземиро
Вчера, 00:40 Комментарии19
Минамино высказался о своей редкой игровой практике в «Ливерпуле»
24 декабря Комментарии14
Анчелотти назвал Бензема лучшим форвардом мира
24 декабря Комментарии37
Сортировать
Все комментарии
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 16:01
Справедливый список, разве что Реал можно еще включить.
Особенно, если не сбавят зимой, тогда и чемпионство заберут еще до середины весны.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 12:49
Победитель пары ПСЖ Реал ничем не хуже этих фаворитов
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:29
На бумаге он прав.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:28
Весна покажет.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:24, ред.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 10:23
    Ещё бы Реал добавил. Но по сути всё верно, форма и травмы вносят свои коррективы по ходу сезона.
    peez89n3kj57
    peez89n3kj57
    сегодня в 10:11
    Фаворит Бавария (Мюнхен).
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 10:09
    Ман Сити фаворит!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 10:06
    Фаворитом является именно Бавария или Реал.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    сегодня в 10:02
    Их просто нет)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:00
    Главный фаворит это Бавария.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин ответ Mangur (раскрыть)
    сегодня в 09:59
    Яиц не хватит.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 09:22
    Но победит ПСЖ
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 09:20
    Челси каким боком?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100