Нападающий «Баварии» Лерой Сане назвал фаворитов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
На данный момент вместе с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» я считаю нас сильнейшим клубом в Европе. Однако форма может быстро измениться к концу сезона.
Нападающий «Баварии» Лерой Сане назвал фаворитов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
На данный момент вместе с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» я считаю нас сильнейшим клубом в Европе. Однако форма может быстро измениться к концу сезона.
Особенно, если не сбавят зимой, тогда и чемпионство заберут еще до середины весны.
Особенно, если не сбавят зимой, тогда и чемпионство заберут еще до середины весны.