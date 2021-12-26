Сане назвал фаворитов Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» назвал фаворитов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

На данный момент вместе с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси» я считаю нас сильнейшим клубом в Европе. Однако форма может быстро измениться к концу сезона.