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Левандовски раскритиковал идею проводить ЧМ раз в два года

сегодня, 21:53

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мыслями об идее ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года.

Я не фанат этого предложения. У нас множество матчей каждый год, у нас много тяжелых недель в течение сезона, мы вынуждены проводить серьезную подготовку к разным соревнованиям.

Если чемпионаты мира будут проходить раз в два года, то это будет означать, что карьера игрока станет короче: ведь просто невозможно готовить свое тело к турнирам такого высокого уровня столь часто.

Чтобы показывать свой лучший футбол, нам нужно иметь возможность отдыхать чаще.

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Все комментарии
MRHM-1988
MRHM-1988
сегодня в 22:19
По мне ЧМ и ЧЕ лучше проводить каждый год , как ЛЧ и другие турниры . От этого их ценность не уменьшится . Ценность ЛЧ же не уменьшается . В этом случае у многих появится шанс их выигрывать . А то сколько великих команд и игроков так и не стали чемпионами мира и европы .
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 22:06
Можно раз в два года проводить по системе кубка, с первого раунда на вылет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:57
Ценность турнира заключается в его проведении раз в четыре года, уменьшить период проведения и такой дикой популярности и значимости у турнира уже не будет.
протон
протон
сегодня в 21:55
А как же деньги и доход господина Инфантино? Вы о нём подумали? 🤡
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