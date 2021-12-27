Левандовски раскритиковал идею проводить ЧМ раз в два года

Форвард «Баварии» и сборной Польши поделился мыслями об идее ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года.

Я не фанат этого предложения. У нас множество матчей каждый год, у нас много тяжелых недель в течение сезона, мы вынуждены проводить серьезную подготовку к разным соревнованиям.

Если чемпионаты мира будут проходить раз в два года, то это будет означать, что карьера игрока станет короче: ведь просто невозможно готовить свое тело к турнирам такого высокого уровня столь часто.

Чтобы показывать свой лучший футбол, нам нужно иметь возможность отдыхать чаще.