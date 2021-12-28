Тарханов — о Сергееве: «Трудно сказать, получится ли у него в „Зените“»

Российский наставник выразил уверенность, что переход нападающего из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит» состоится, и отметил, что в коллективе из Санкт-Петербурга у форварда будет больше возможностей для взятия ворот соперника:

Думаю, что, если Сергеев уже проходит медосмотр в «Зените», то, конечно, клубы договорятся о его трансфере. Наверное, уже есть какие-то конкретные договоренности на этот счет. Большой ли потерей будет для самарцев уход их бомбардира? Ну, он в ФНЛ бомбардиром был: в РПЛ Сергеев сложнее забивает. У него есть качества забивного форварда. Плюс в «Зените» уровень средней линии выше, чем в «Крыльях». Все-таки там хорошие бразильские игроки, хорошие наши футболисты. Поэтому Сергеева будут больше снабжать мячом, а этот футболист очень хорошо играет в штрафной площади.

Нельзя исключать, что его взяли на замену Дзюбе, который, возможно, уйдет из «Зенита». Плюс он россиянин. Трудно сказать, получится ли у него в «Зените». Одно дело — играть в «Крыльях», и другое дело — играть на ином уровне, в команде, которая всегда борется за чемпионство. Там другие задачи: первое место, Лига чемпионов. Посмотрим, как футболист проявит себя.