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Тарханов — о Сергееве: «Трудно сказать, получится ли у него в „Зените“»

вчера, 18:00

Российский наставник Александр Тарханов выразил уверенность, что переход нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит» состоится, и отметил, что в коллективе из Санкт-Петербурга у форварда будет больше возможностей для взятия ворот соперника:

Думаю, что, если Сергеев уже проходит медосмотр в «Зените», то, конечно, клубы договорятся о его трансфере. Наверное, уже есть какие-то конкретные договоренности на этот счет. Большой ли потерей будет для самарцев уход их бомбардира? Ну, он в ФНЛ бомбардиром был: в РПЛ Сергеев сложнее забивает. У него есть качества забивного форварда. Плюс в «Зените» уровень средней линии выше, чем в «Крыльях». Все-таки там хорошие бразильские игроки, хорошие наши футболисты. Поэтому Сергеева будут больше снабжать мячом, а этот футболист очень хорошо играет в штрафной площади.

Нельзя исключать, что его взяли на замену Дзюбе, который, возможно, уйдет из «Зенита». Плюс он россиянин. Трудно сказать, получится ли у него в «Зените». Одно дело — играть в «Крыльях», и другое дело — играть на ином уровне, в команде, которая всегда борется за чемпионство. Там другие задачи: первое место, Лига чемпионов. Посмотрим, как футболист проявит себя.

В нынешнем сезоне 26-летний Сергеев сыграл в РПЛ в 18 матчах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:23
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:15
Ну по крайней мере заработать деньги - точно получится:
1bear
1bear
вчера в 18:26
будем надеяться ,что Сергеев будет и забивать регулярно , и передачи голевые раздавать
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Полностью согласен с уважаемым тренером.
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