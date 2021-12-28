Боярский: «Сергеев придёт точно не на замену Дзюбе»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что нападающий «Крыльев Советов» может перейти в «Зенит».

Вопрос насчет перехода Сергеева в «Зенит» нужно задавать Семаку, а не мне. Я ничего в этом не понимаю. Тимощук знает, Семак знает, ребята в команде знают. Это их стезя, а не моя. Если бы вы меня спросили согласен ли я взять Сергеева к себе в театр, я бы ответил — нет.

Я не согласен с мнением, что Сергеев пришел на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит и неоднократно. И в сборной, в том числе. А то что сейчас обсуждают… Болельщикам же нужно что-то обсуждать. Но Сергеев точно не на замену Дзюбе.