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Боярский: «Сергеев придёт точно не на замену Дзюбе»

вчера, 17:55

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев может перейти в «Зенит».

Вопрос насчет перехода Сергеева в «Зенит» нужно задавать Семаку, а не мне. Я ничего в этом не понимаю. Тимощук знает, Семак знает, ребята в команде знают. Это их стезя, а не моя. Если бы вы меня спросили согласен ли я взять Сергеева к себе в театр, я бы ответил — нет.

Я не согласен с мнением, что Сергеев пришел на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит и неоднократно. И в сборной, в том числе. А то что сейчас обсуждают… Болельщикам же нужно что-то обсуждать. Но Сергеев точно не на замену Дзюбе.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:00
...Сергеев, а потом Пиняев , вот тебе и обмоложение состава...!
David Young
David Young
вчера в 18:31
Зато Артёма Дзюбу, также известного как Дзюбиньо и Дзюбпул, в театр, а именно погорелый театр, взять вполне можно.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:28
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
«То, что мертво, умереть не может»
HBO «Игра престолов».

«То, что незаменимо, замениться не может»
М.С.Боярский.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:58
И слава богу!
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