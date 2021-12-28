Червиченко: «Сергеев — это замена Азмуну, а не Дзюбе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит».

Переход Сергеева в «Зенит» — это аналог переходов Сутормина и Караваева. Неплохой игрок, но не более того. Это не тот футболист, от которого зависит игра команды. Есть он на поле или нет его — игра команды никак не поменяется.

Я бы не связывал трансфер Сергеева с закатом эпохи Дзюбы в «Зените». Не представляю, как переход Сергеева можно притянуть к Дзюбе. Это два разноплановых игрока, с разными задачами на поле. То что Сергеев пришел на замену Азмуну — еще имеет право на жизнь. А вот с Дзюбой это некорректно связывать. Если Дзюба уйдет, то ему на замену должен приходить здоровый, фактурный форвард, который и потолкаться может, и верховую борьбу выиграть. Сергеев это скорее замена Азмуну, но и то — не равноценная. А про Дзюбу и говорить нечего.

Плюс ко всему, впереди у «Зенита» компания из Малкома, Клаудиньо и Вендела. Сергеев будет там не очень гармонично смотреться.

Я вообще предполагаю глубокую комбинацию — большой, высокий форвард идет в «Спартак», а оттуда Соболев перейдет в «Зенит». У него как раз тот же агент, что и у Сергеева.