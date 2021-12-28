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Смородская — о «Локомотиве»: «Команда Рангника – шулеры»

вчера, 12:57

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подвергла критике Ральфа Рангника и его консалтинговую фирму, которая курирует московский клуб.

Никакой стратегии у Рангника нет. Там набор абсолютно банальных фраз — покупаем дешевле, продаём дороже. Это все отлично понимают, даже дети. Никого из тех, кого Рангник купил, он не продаст дороже. Скорее всего, это нужно только одному человеку — ему и его команде. Они авантюристы, шулеры. Я думаю, что на самом деле у них была хорошая репутация как консалтингового агентства, но они не хотели ничего консультировать. Они считали, что российский чемпионат — это что-то вроде отсталого места, в котором совершенно не надо напрягаться, не надо ничего изучать и не надо глубоко вникать в проблему.

Для Европы трансфер на 5 млн — это не деньги, поэтому накупили русских игроков за якобы небольшие европейские деньги, но громадные для российского рынка. Никогда они не продадут этих игроков дороже. В том числе иностранцев, таких как Бека-Бека, который абсолютно не увеличит свою стоимость, потому что не видно ни одного качества, которое могло бы заинтересовать кого-нибудь.

Ковровые закупки футболистов, проведённые весной и летом, — это редчайшая ситуация в футболе. Продать хороших футболистов вроде Крыховяка и закупить непонятно кого, очень средних футболистов — это абсолютно новая ситуация для российского футбола. Они обещали результат очень быстро, что ровно сейчас они начнут прекрасно выступать в Лиге чемпионов, повышать стоимость всех своих купленных игроков.

Зачем Рангник понадобился англичанам? Рангник нигде не работает вдолгую. Его «Манчестер Юнайтед» взял на временную работу, они ждут Почеттино, насколько известно всем окружающим. И пока они ждут, там будет Рангник. Но он не будет долго тренировать эту команду, чуть-чуть. Пока и там он ничего не показывает, они никого не могут обыграть, «Ньюкасл» в том числе.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:33
Ахаха,а у бабки была стратегия...)))
Хотя ей благодарен за Кузьмина,доставшегося нам за копейки..)
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
Сочувствуем болелам МЮ, времена когда смеялись над Ван Гаалом и Моейсом будут казаться не самыми плохими
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 15:20
Чья бы корова мычала, Смородская проходимка ещё та. Пристроила дочь свою, дилетанта Котова и прочих деятелей. Скандалы с болельщиками и игроками, мутные трансферы и прочее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:54
Тётя Оля , а кто вы ???)
протон
протон
вчера в 14:25
В КОИ ВЕКИ СОГЛАСЕН С СМОРОДСКОЙ НА 99,99 %
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:21
"Они авантюристы и шулеры...Для Европы трансфер на 5 млн — это не деньги ... Никогда они не продадут этих игроков дороже." В РБ "Зальцбург, если верить трансфермаркету, Адейеми купили за 3,5 млн, сейчас его цена 35, Ааронсон в США купили за 5,5 сейчас он стоит 12, Шешко брали за 2,5 уже стоит 8, Камара и Кейта вообще условно за бусы и зеркальце выменяли у диких африканских племен, сейчас на них ценники 23 и 10 мультов. Дака и Мвепу, которых также условно за бусы и зеркала выменяли у соседних племен продали за 30 и 23 млн., Соболсаи, купленного в Венгрии за 500 тысяч, замотали за 22 мульта. Напродавали игроков и с новой молодежью выходят из группы ЛЧ и у же за этой новой молодежью потихоньку очередь выстраивается из сильных футбольного мира сего. Почему-то там у шулеров и авантюристов работает стратегия. Хотя вполне вероятно там покупаемым молодым перспективным не дают сразу контракт с зарплатой в 100500 млн в год как у нас, и у них резко не угасает интерес к выбранной профессии. У нас-то юный подающий надежды мастер пешеходного стиля хапанул контракт с кучей нулей лет на пять и на этом жизнь удалась, и прогрессировать как-то желание пропадает. Легионеры сразу едут с сумкой под названием "мечта оккупанта" дабы деньжата заработанные поместились, и глядя что тут можно бродить пешком по полю и не хило зарабатывать блеснув на старте плавно входят в процесс стагнации и деградации. Так что Ольга Юрьевна не в стратегии дело, на мой сугубо субъективный взгляд. Ну а что получится у "Локо" время покажет. Хочется надеяться, что получится как у "РБ "Зальцбург", но и провал очень даже возможен. Как обычно личное мнение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:47
А по другому не как!
dеigandre
dеigandre
вчера в 13:47
То ли дело Олька - профессионал до мозга костей. Какую команду отстроила - 7-10 места были в радость
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:45
Рангник не смог превратить "Локомотив" в "Манчестер Юнайтед", но превратить "Манчестер Юнайтед" в "Локомотив" способен вполне.
dr.dimas
dr.dimas
вчера в 13:24
тетя всё успокоится не может
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:08
Теперь МЮ на очереди
beefs
beefs
вчера в 13:04
а разве сейчас в футболе есть честные?...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:59
Я думала,что на века
меня никто не переплюнет,
но откопали РангникА,
и статус мой навеки умер.
drug01
drug01
вчера в 12:58
Это надо доказать
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