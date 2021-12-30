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«Боря работает как тигр». Селюк — о продлении контракта Ротенберга с «Локо»

вчера, 18:51

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, дал комментарий после продления контракта своего клиента с московским клубом.

Клуб поступил достойно. «Локомотив» выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают все, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально.

Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет.

После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность клуба, где он будет полезен.

На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:26
селюк не перестаёт подхалимить в сторону привилегированных персонажей. Всё никак не может добиться тёплого местечка. И плешивого регулярно облизывает в сети, и подружек его защищает — всё тщетно. ))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 06:59
Боря ушел НГ праздновать...
Tostao
Tostao
сегодня в 01:22
Тигры, кстати, не работают.
Боря работать может сколько угодно, но именно играть он не умеет.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:49
Он уже досидел на скамейке до пенсии...но,не успокаевается,пашет как тигр.Честь семьи надо защищать даже в глубоком запасе.Дерзай Бориссимо,а вдруг решит тренер выпустить на поле,а ты забыл как бутсы зашнуровываются....
berda2003
berda2003
вчера в 19:34
селюк, сдай его в зоопарк, а себя в дурку...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:29
Кто-нибудь когда-нибудь видел работающего тигра? Пора тандем лепить - нестареющий лев и работающий тигр.
протон
протон
вчера в 19:17
Цитата: "Как и другие кошки, тигры любят поспать. Эти животные могут провести 16-20 часов в день, подремывая или лежа неподвижно."
youtomee
youtomee ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:15
    протон
    протон
    вчера в 19:11
    Почему разбогатели Ротенберги?Вариаты ответов:
    1) Нашли клад
    2) Выиграли в лотерею
    3) Дружили с ВВП
    4) Лучше взгляни на госдолг США!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:11
    Вот теперь локо-главный фаворит чемпионата!
    протон
    протон
    вчера в 19:10
    Кокое талантливое семейство, эти вротенберги. Кого ни возьми - прям чудо, а не человек. За десятерых пашут
    memphis
    memphis
    вчера в 19:07
    Папа не бросит сыну
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:58
    Работает как тигр?)...так пусть идет в цирк к Запашным работать...или в зоопарк...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:55
    Ага , работяга парень, последний раз выходил на поле в 2018 году !!! Работяга !!!)))
    beefs
    beefs
    вчера в 18:54
    во дают, присосался как пиявка, не оторвешь...
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