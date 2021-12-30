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«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом

вчера, 17:06

«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.

Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2021/2022.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков „Локомотива“ и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесённой травмы и её последствий. Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», — приводит слова Бориса Ротенберга «Локомотив».

Ротенберг является игроком «Локомотива» с 2016 года.

Недавно Ротенберг ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:55
Сделает папа его ген.директором Паровоза и будут вдвоём содержать эту железяку.
протон
протон
вчера в 19:44
Ну наконец-то положительные новости!Вроде лично Рангник настоял на продлении
Надо оформлять пожизненный контракт с дальнейшим продлением в раю.
Боря не играл 3 года - 3 года Локомотив не был чемпионом России. Совпадение? Не думаю
протон
протон
вчера в 19:44
Легенда, повезло что живем в его эпоху
ballak144
ballak144
вчера в 19:27
Даже не знаю на какой позиции он помогает))) это кто вообще?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:36
Попробовали бы не продлить!
berda2003
berda2003
вчера в 18:25
смешно... а контракт продлять зачем? лечили бы тихо и без пафоса - как благотворительность... берг тоже хорош - сам бы мог вылечится, вместе со всеми фашистскими диверсантами...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:07
Да я это знаю. Об этом только ленивый незнает .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:07
Ротенберг - это сильная фамилия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:52
Здесь другая подоплека. Этот Ротенберг ближайший родственник Акракши Ротенберга - близкого друга Президента. И чтобы не дразнить гусей РЖД готово отстегивать несколько млн евро за лояльность. Это нормальная цена. У Коко иная подоплека.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:41, ред.
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом !

У каждой команды должен быть свой, - " Кокорин " !!!)
Байкал-38
Байкал-38 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:24
Так оно и есть!
Тут насмешки кидают только те кто не в курсе всех дел. А после завершения карьеры "игрока" ещё и административную должность получит. И дело здесь даже не в его контракте и зарплате, он сам себе ещё больше платить может. Он кстати как человек хороший, без пафоса, компанейский. Болельщики Локо к нему хорошо относятся.
drug01
drug01
вчера в 17:15
Нужный игрок
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:14
Он вообще не играет. Чисто как талисман команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:11
Это не зря...
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