«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом !

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вчера, 17:06

«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником .

Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2021/2022.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков „Локомотива“ и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесённой травмы и её последствий. Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», — приводит слова Бориса Ротенберга «Локомотив».

Ротенберг является игроком «Локомотива» с 2016 года.

Недавно Ротенберг ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.