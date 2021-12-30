«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом !

«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.
Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона-2021/2022.
«Хочу поблагодарить всех болельщиков „Локомотива“ и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесённой травмы и её последствий. Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», — приводит слова Бориса Ротенберга «Локомотив».
Ротенберг является игроком «Локомотива» с 2016 года.
Недавно Ротенберг ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.
Надо оформлять пожизненный контракт с дальнейшим продлением в раю.
Боря не играл 3 года - 3 года Локомотив не был чемпионом России. Совпадение? Не думаю
Надо оформлять пожизненный контракт с дальнейшим продлением в раю.
Боря не играл 3 года - 3 года Локомотив не был чемпионом России. Совпадение? Не думаю
У каждой команды должен быть свой, - " Кокорин " !!!)
У каждой команды должен быть свой, - " Кокорин " !!!)
Тут насмешки кидают только те кто не в курсе всех дел. А после завершения карьеры "игрока" ещё и административную должность получит. И дело здесь даже не в его контракте и зарплате, он сам себе ещё больше платить может. Он кстати как человек хороший, без пафоса, компанейский. Болельщики Локо к нему хорошо относятся.
Тут насмешки кидают только те кто не в курсе всех дел. А после завершения карьеры "игрока" ещё и административную должность получит. И дело здесь даже не в его контракте и зарплате, он сам себе ещё больше платить может. Он кстати как человек хороший, без пафоса, компанейский. Болельщики Локо к нему хорошо относятся.