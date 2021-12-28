Марсело закончит карьеру, если «Реал» не продлит с ним контракт

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вчера, 17:41

Защитник «Реала» Марсело рассматривает вариант с завершением карьеры.

Текущий контракт бразильца истекает летом 2022 года, однако мадридский клуб не заинтересован в подписании новой сделки с игроком. Слухи связывали Марсело с возвращением в Бразилию, однако защитнику не интересен такой вариант. Если «Реал» не предложит Марсело новый контракт, он может повесить бутсы на гвоздь.

Бразилец выступает за «Реал» с 2007 года. До этого он провёл один сезон в составе «Флуминенсе», воспитанником которого он является.