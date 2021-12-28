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Марсело закончит карьеру, если «Реал» не продлит с ним контракт

вчера, 17:41

Защитник «Реала» Марсело рассматривает вариант с завершением карьеры.

Текущий контракт бразильца истекает летом 2022 года, однако мадридский клуб не заинтересован в подписании новой сделки с игроком. Слухи связывали Марсело с возвращением в Бразилию, однако защитнику не интересен такой вариант. Если «Реал» не предложит Марсело новый контракт, он может повесить бутсы на гвоздь.

Бразилец выступает за «Реал» с 2007 года. До этого он провёл один сезон в составе «Флуминенсе», воспитанником которого он является.

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Реал  Марсело
Перевод с goal.com
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:21
....спасибо, спасибо, спасибо, Марсу, работяга, но время неумолимо , я его
обожаю, за виденье поля, за пасы, за колотуху, за улыбку, выдумщик и импровизатор и эстет на поле , здоровья и всех благ...!!!
Сантус
Сантус
вчера в 18:42
Эх Марсик..вот почему бразилы так быстро кончаются?Они как не качественная батарейка.Вот вроде порядок и бац,заряд кончился..Сдал конечно в последнее время,сил уже не много..То ли это особенности нации,то ли ментальное отношение к работе.Хорошо зная бразилов,понимаю что скорее второе..А что творил,что творил красавец.Не будет его продлевать Перес,он не сентиментален,доказывал не раз.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:38
Немножко шантажа
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:02
Продлят, тыж классный!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:42, ред.
Я думаю что обязательно продлят. Удачи тебе в Реале.
Легенда Реала !
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