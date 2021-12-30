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Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

вчера, 12:32

Форвард «Зенита» Артём Дзюба отклонил предложение питерского клуба о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение истекает в июне 2022 года. У 33-летнего нападающего есть варианты для продолжения карьеры в России и в Европе.

Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе «сине-бело-голубых» игрок провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В текущем сезоне Артём сыграл за клуб из Санкт-Петербурга в 24 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 10 млн евро.

Ранее слухи связывали нападающего с переходом в «Рубин».

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 17:54
Дзюба просто не хочет сидеть на скамейке запасных, вот и весь в этом его отказ! Семак не видит его в стартовом составе, он хочет играть с быстрыми полузащитниками и нападающими, поэтому Артёму и остаются отрезки игрового времени по 5-10 минут!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 16:29
В Андорре или Сан-Марино. )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:15, ред.
В сборную "не хочу"...
В "Зените" не хочу...

...может он на Мальдивах с тамошими клубами договорился...
...это же крутяк...чемпионат идёт - а ты уже на Мальдивах...
...чемпионат закончился - а ты опять на Мальдивах....
...будет самым сильным нападающим на Мальдивах...их там по-моему 4...
pomor45
pomor45
вчера в 20:06, ред.
Удивительно не то, что отказался , а что предлагали.
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:05
Никто, я поэтому и удивляюсь)) можно его статистику сравнить и Анри в апл, очевидно же будет у кого круче)) но Вася дзюбин из себя великого бомбардира делает
Ironigor
Ironigor ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 19:56
А кто же его туда возьмёт, и статистика не поможет.
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:52
Я бы хотел посмотреть его в топ клубе и на его статистику))вместе бы повеселились?))
Ironigor
Ironigor ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 19:47
Где я его хвалил ??? Я лишь привёл статистику и то что если он в Зените забивает, то почему он не сможет забить и в другом клубе.
ballak144
ballak144 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:39
Пространство какого клуба он может закрыть? Реала? Ювентуса? Челси? Братского Сибиряка? Вы игру его видели? Я не пойму что за он такой игрок что вы его хвалите
memphis
memphis
вчера в 19:06
В Европе? Это где?
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 19:02, ред.
В Рубине пешеходы не нужны, надо Артёму согласится полировщиком поработать в зените, там всегда найдётся место в пансионате "Старый причал". 🤥😁
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 18:15
Хоть бы в Цска)
trudogolik
trudogolik
вчера в 17:52
Похоже у персонажа обострилась звездная болезнь, сравнить его с Джеко, Кавани , те хоть бегают. Может быть у нас пешеходная лига, конечно, и он пригодится Уралу, Химкам или Рубину.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 17:46
Дзюба: "Я тут ОТ РУКИ НАБРОСАЛ свой вариант контракта.". =)))
Сантус
Сантус
вчера в 17:41
Думаю теперь Хави оборвёт ему телефон...пропали праздники..
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:37
Дзюба послал Зенит после того как Зенит послал Дзюбу - пиар дело тонкое))
1bear
1bear
вчера в 17:04
во как завернули - это не Артёмку ссаными тряпками гонят - это он сам ушёл))))))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:01
Неужели в Рубин ?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:00
Не браните сильно за моё предположение о том, что отказ от продолжения сотрудничества с питерской командой это ничто иное, как очередной скандальный самопиар Артёма. Лишний раз заявить о себе насколько он крут и независим от всех, что это не его выбирают, а он и только он решает, где и с кем ему в дальнейшем продолжать играть. Но ведь так можно и заиграться и закончить карьеру либо досрочно, либо в команде на многое не претендующей. После сегодняшнего решения можно сделать вывод, что число команд в которых он вряд ли будет востребован увеличится ещё на одну. Что ж это его решение и наверняка возникло оно у него не спонтанно, а вполне осознано опять же на личных отношениях с наставником, и кто будет следующий претендент на звание "тренеришки" в глазах нашего героя станет ясно не позднее этого лета, а может и гораздо раньше. Болейте за своих, а не против чужих.
протон
протон
вчера в 16:53
Правда в том, что Зенит сам ищет кому отдать Дзюбы, в добрые руки, с доплатой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:52
Вопрос принципа и престижа в его понимании. Назло всем доказать, что 1 млн в Рубине, или ФВ и 1 млн в Зените - это две большие разницы. У таких типов логика отступает на второй план. Им главное доказать. что они не такие как все. Личность предельно неприятная, но свое мнение никому не навязываю.
berda2003
berda2003
вчера в 16:51
сначала семак отказал - теперь бревно отказало - гнать надо обоих...
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 16:35
Хотел продлить контракт с сохранением зарплаты по системе 2+1 вообще зазвездился ой извиняюсь зарукился)))
particular
particular
вчера в 16:28
Теперь каждая неудача питерцев будет отзываться ликованием в сморщенном сердце персонажа... Ничего личного, просто злопыхание :))
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 16:12
ну и зря. Не думаю, что он кому-то нужен.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:08
Каждый день тут годами дзюба,дзюба итд,больше нечего писать,хотя бы звблокировали бы навсегда,чтобы не мог открыть этот сайт
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:02
Говорят Миллер зажал!
Верг
Верг
вчера в 15:54
Жду вбросы от львенка про то, какой семак тренеришка
DXTK
DXTK ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:35, ред.
Дзюбу можно и Венгрию к Черчесову))))).....хотя дальше Сочей никуда не уедет.
санек002
санек002
вчера в 15:33
МАЛО ДАЛИ ВОТ И НЕ ХОЧЕТ ПРОДЛЕВАТЬ!
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