Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

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вчера, 12:32

Форвард «Зенита» отклонил предложение питерского клуба о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение истекает в июне 2022 года. У 33-летнего нападающего есть варианты для продолжения карьеры в России и в Европе.

Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе «сине-бело-голубых» игрок провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В текущем сезоне Артём сыграл за клуб из Санкт-Петербурга в 24 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 10 млн евро.

Ранее слухи связывали нападающего с переходом в «Рубин».