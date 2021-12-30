Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба отклонил предложение питерского клуба о продлении контракта. Действующее трудовое соглашение истекает в июне 2022 года. У 33-летнего нападающего есть варианты для продолжения карьеры в России и в Европе.
Напомним, Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе «сине-бело-голубых» игрок провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.
В текущем сезоне Артём сыграл за клуб из Санкт-Петербурга в 24 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 10 млн евро.
Ранее слухи связывали нападающего с переходом в «Рубин».
Как бы кто не относился к Дзюбе, но он ещё вполне может заполнить игровое пространство того или иного клуба. И всё таки даже статистика игр в которых он забивал и был ассистентом, став лучшим по этим показателям не один сезон, тому яркое подтверждение. А то что он делает вне футбола, я думаю что не очень тревожит будущих преобритателей сего игрока, тем более если он окажется вне российского чемпионата. Да даже и слухи о его возможном переходе в Рубин к Слуцкому могут оказаться вполне достоверными. Учитывая ещё и их личные взаимоотношения со Слуцким, то это вполне реальный вариант, где Дзюба вполне комфортно будет себя чувствовать и мог бы показать ещё довольно неплохой футбол.
Ещё один вариант продолжения его карьеры можно рассмотреть, это приглашение в нынешний клуб бывшего тренера сборной России Черчесова, это в Ференцварош. Что вполне возможный вариант для продолжения карьеры Дзюбы. И тоже где ключевым являются отличные взаимоотношения с главным тренером Черчесовым, да и для самого Артёма я думаю будет очень интересно там себя проявить. Исходя ещё из той логики, что Ференцварош является чемпионом своей страны и постоянно выступает в еврокубках. Чем не вариант проявить себя для Дзюбы, да и чемпионат подходящий.
Так что ничего удивительного в том что Дзюба и сам не хочет продлевать контракт с Зенитом, учитывая и не простые взаимоотношения с Семаком, да и друг и по совместительству партнёр Азмун скорее всего который тоже покидает клуб. Да и в самом Зените уже пора менять приоритеты и омоложение бы точно не помешает. Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!
Как бы кто не относился к Дзюбе, но он ещё вполне может заполнить игровое пространство того или иного клуба. И всё таки даже статистика игр в которых он забивал и был ассистентом, став лучшим по этим показателям не один сезон, тому яркое подтверждение. А то что он делает вне футбола, я думаю что не очень тревожит будущих преобритателей сего игрока, тем более если он окажется вне российского чемпионата. Да даже и слухи о его возможном переходе в Рубин к Слуцкому могут оказаться вполне достоверными. Учитывая ещё и их личные взаимоотношения со Слуцким, то это вполне реальный вариант, где Дзюба вполне комфортно будет себя чувствовать и мог бы показать ещё довольно неплохой футбол.
Ещё один вариант продолжения его карьеры можно рассмотреть, это приглашение в нынешний клуб бывшего тренера сборной России Черчесова, это в Ференцварош. Что вполне возможный вариант для продолжения карьеры Дзюбы. И тоже где ключевым являются отличные взаимоотношения с главным тренером Черчесовым, да и для самого Артёма я думаю будет очень интересно там себя проявить. Исходя ещё из той логики, что Ференцварош является чемпионом своей страны и постоянно выступает в еврокубках. Чем не вариант проявить себя для Дзюбы, да и чемпионат подходящий.
Так что ничего удивительного в том что Дзюба и сам не хочет продлевать контракт с Зенитом, учитывая и не простые взаимоотношения с Семаком, да и друг и по совместительству партнёр Азмун скорее всего который тоже покидает клуб. Да и в самом Зените уже пора менять приоритеты и омоложение бы точно не помешает. Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !!!