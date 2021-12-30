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Матч «Лестер» – «Норвич» перенесён из-за коронавируса и травм у гостей

вчера, 23:35
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиЗавтра в 18:00 Матч перенесен

Матч 21-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Норвич», который должен был состояться 1 января, перенесен на другую дату.

Решение о переносе принято из-за большого числа травмированных и заразившихся коронавирусом игроков «Норвича».

Новую дату матча объявят позднее.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:17
Технарь им.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:44
Тут короновирус помог Норвичу, раз много травмированных.
youtomee
youtomee ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 02:06
не надо верить никому на слово) когда припрет что-то сделать ради своей выгоды, это сделают, включая АПЛ. И мне кажется, им так выгодней. Да, какие-то команды страдают больше, какие-то меньше, но это для них лучше чем смотреть на игры юниоров. Это поднимет большее недовольство и будет больше негатива к ним.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:55
Это уже стало делом привычным,переживём!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 01:09
А где теперь жёсткая позиция АПЛ, что они не будут переносить матчи из-за коронавируса???
youtomee
youtomee ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 01:07, ред.
Тут вопрос не в том, где и чьи частные проблемы, а в том как это отразится на лиге, ее рейтинге, интересу к матчам, АПЛ на такое не пойдет, ну только если они не хотят все превратить в цирковое представление. Травмы здесь скорей как дополнение. Конечно, если бы проблема была только в травмах, то никто бы матчи не отменял, это была бы проблема команды и матч бы не переносили
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 00:58
А почему бы и нет? Кого .бут их проблемы, тем более из-за травм.
youtomee
youtomee ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 00:57
чтобы как Сочи Ростов (10:1) смотреть? ну так себе зрелище
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 00:38
Пусть юниоров ставят.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:34
Так и до лок-дауна недалеко.
youtomee
youtomee ответ barcamilan (раскрыть)
сегодня в 00:12
при том, что у них из-за короновируса + травм не набирается достаточное количество игроков для заявки наверное, видимо пол команды как минимум у них скосило
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:05
причем тут травмы?
протон
протон
вчера в 23:39
Пора бы уже прикрыть эту АПЛ месяца на два. Пусть все в свою Африку слетают, переболеют, перелечатся.
Боксинг дейс и так самое стрессовое время и по результатам, и по травмам, и по турнирным развязкам, а тут ещё и лига откровенную дичь начинает творить, подставляя одних и не реагируя на других.
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