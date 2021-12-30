Матч «Лестер» – «Норвич» перенесён из-за коронавируса и травм у гостей

Матч 21-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Норвич», который должен был состояться 1 января, перенесен на другую дату.
Решение о переносе принято из-за большого числа травмированных и заразившихся коронавирусом игроков «Норвича».
Новую дату матча объявят позднее.
Боксинг дейс и так самое стрессовое время и по результатам, и по травмам, и по турнирным развязкам, а тут ещё и лига откровенную дичь начинает творить, подставляя одних и не реагируя на других.
Боксинг дейс и так самое стрессовое время и по результатам, и по травмам, и по турнирным развязкам, а тут ещё и лига откровенную дичь начинает творить, подставляя одних и не реагируя на других.