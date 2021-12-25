«Без футбола половина из вас работала бы в McDonald’s». Чемпионов АПЛ не жалеют после угрозы забастовкой

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25 декабря 2021, 14:00

Гвардиола и Клопп давят на жалость.

Хосеп и Юрген против календаря

В жалобах в меру ничего плохого. Если совсем не выпускать пар, то можно закипеть изнутри. Сваренные «микросхемы» навредят. Но если человек вечно ноет, то это уже его проблема. Загвоздка конкретно с жалобами Клоппа и Гвардиолы на тяжелую футбольную жизнь в отсутствии конструктивных предложений.

Они не выкатили четкий план, как изменить ситуацию к лучшему для всех. Думают о себе, жалеют себя. Когда гранды поняли, что пять замен выгоднее именно им, то топили за нововведение. До этого аналитики допускали, что аутсайдеры освежат игру новыми заменами и отберут очки у грандов, и богатые молчали.

Хотя тут сильнее виноваты бестолковые бюрократы в АПЛ . Они даже VAR грамотно применить не сумели. Теперь новый штамм коронавируса, который не опаснее «дельты» для жизни, но заразный, косит народ в клубах АПЛ , одна отмена матча за другой.

Гвардиола и Клопп понимают, что позже сыграют по 2-3 тура в неделю. А поскольку их ждет плей-офф ЛЧ , то шансы на успешный итог сезона значительно падают. Вот только мировая пандемия не вина организаторов АПЛ . И зимний чемпионат мира не их вина, а он сместит границы будущего сезона.

Принимается аргумент Клоппа, что есть лишние раунды в Кубке Лиги. Моуриньо вообще предлагал убрать этот турнир. Но по такой логике и сборные надо разогнать, ведь миллионные активы грандов АПЛ рискуют всем в других составах. Салах и компания уедут на Кубок Африки в начале нового года.

Похоже, только Патрик Виейра из тренеров АПЛ не будет ныть на тему потери ценных кадров:

Понимаю желание футболистов защищать честь своей страны, не собираюсь им это запрещать. Для людей, которые живут на соседнем континенте, Кубок Африки так само важен, как Евро для нас.

Отчасти можно понять и Клоппа, и Гвардиолу. Навалились новые проблемы, не решены старые, ведь пять замен просятся. Умная история, проверено на практике. Футбол не замедлили, ограничение слотов для замен и идея выгонять уходящих через ближнюю бровку работают.

С другой стороны, Клопп и Гвардиола жаловались всегда. Хосеп однажды заявил, что у «Манчестер Сити» нет денег на футболистов. При этом финансовые правила УЕФА многие гранды АПЛ давно обходят. Именно поэтому лига собирается проверять все спонсорские сделки дороже 1 миллиона фунтов.

Хосеп и Юрген просто бывают не в настроении. Темную сторону прекрасного в дни побед весельчака Клоппа раскрыл бывший арбитр Клаттенбург, который назвал Юргена «лузером» не в буквальном смысле «неудачник», а в другом значении:

Клопп не умеет проигрывать. Когда выигрывал, был счастлив, шутил. Когда дела шли не так, как надо, начинал злиться. Однажды Клопп пришел с Хендерсоном, который занес в судейскую комнату протокол матча. Юрген стоял и смотрел на меня секунд 30. А я просто таращился на него в ответ. Заметил, что Джордан подумал: «Что, чёрт возьми, происходит?» Клопп не собирался воздействовать на меня иначе. Он ушел, и всё, о чем я подумал: «Какой странный парень»».

В принципе, странности и неумение проигрывать – черты чемпионов. Сэр Алекс Фергюсон тоже много странного творил, если МЮ не побеждал. Но от шотландца иногда уставали, ведь его мрачность разрушала, а не созидала.

Футбол – изнурительная работа

Не бывает легкой работы, если делать ее на совесть. Выкладываешься на сто процентов на стройке, в офисе, в школе, в больнице или за станком – получишь смертельную усталость. Если повезет, то вознаграждения в моральной или финансовой форме.

Любая работа делает нас человеком, но убивает в нас резвое веселое животное. Никто вменяемый не скажет, что футбол – легкий труд. Что с мозгами игроков делают удары головой? Вопрос для ученых, но детям точно нельзя играть головами.

Врачи настаивают, что ничем хорошим даже для взрослого мозга удары по мячам черепом не заканчиваются. Многие игроки на старости получат ворох проблем. А уж о коленях и суставах можно не начинать, лечить их больно и дорого.

У Хенрика Ларссона ступни выглядят хуже, чем у босой шведской крестьянки 18-го века. Любой профессиональный спорт медленно убивает. Вот только для зрителей это развлечение. Тут как с кино и другими индустриями развлечений.

Никто не поверит жалобам актера с зарплатой в 20 млн евро в год на тяжелую жизнь. Как и музыканту с похожим доходом, что давать концерты – худшая работа в жизни. Всегда есть радикальный аргумент: тяжело быть миллионером – бросай.

Работай официантом, если считаешь, что это проще. Или уборщиком, как Н’Голо Канте. Спросите у чемпиона мира, хотел бы в 30 лет остаться дворником в Париже, или согласен помучиться за миллионы от «Челси»? Ответ знаем наперед.

Без спорта не стали бы счастливее

Будь Гвардиола врачом, а Клопп учителем, давно могли потерять веру, что счастье существует. Футбольные люди игнорируют, столько игра им дала. Например, когда Дзюба год назад жаловался на график, то не ошибся – в РПЛ клубы чуточку поиграли по графику АПЛ .

Но Артем не получил поддержку даже от Черчесова, который заявил, что футболисты сами выдумывают усталость. Тренер, конечно же, совершенно неправ. Усталость влияет не только на внимательность за рулем, но и на качество футбольной игры, есть лимиты сил.

А вот сама констатация, что жизнь бывает тяжелой, из уст футболистов не разжалобит народ. Это не аутсайдеры мира людей, а победители. Без спорта Дзюба не был бы известным миллионером, а работал грузчиком, сорвав спину к тридцати. Рассказывая, чего футбол лишает, часто забывают, что он им всем дал.

На эту тему хорошо сказал бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан:

Я слышал эти заявления Клоппа. Но все в похожих условиях. Такой период в году, когда надо сыграть для зрителей. Нельзя отменять Boxing Day. Мне кажется, хотя я могу ошибаться, что фанаты любят эту традицию. Мои знакомые футболисты не видят в этом графике таких проблем, как тренеры. Дайте им пять замен – попросят 7, дайте семь – захотят девять. Пусть поймут, как им повезло в жизни. Если бы не футбол, половина народу из АПЛ работала в McDonald’s. Без футбола никаких десятков миллионов фунтов в год. Все из-за футбола, и ему иногда надо платить в ответ.

Гвардиола прямым текстом предложил забастовку, но кто мешал пойти к боссам «Сити» год назад и закрыть вопрос с пяти заменами? Клубы ведь промолчали, вот в чем беда. А сам Хосеп умеет гонять на поле одних и тех же людей, но спустя месяц будет жаловаться, что нет пяти замен.

Клопп будет душкой на интервью, когда у «Ливерпуля» все замечательно, но язвительно отреагирует на британский акцент репортера, когда не в настроении. Гранды хитрят, поскольку у них основные игроки работают заметно лучше резервистов, что логично.

Юрген всегда может выставить ребят из академии, у всех клубов АПЛ три состава – основа, резерв и лучшие из юношей, но знает, что пострадает качество. А поскольку в АПЛ хватает короткого отрезка, чтобы отстать, то переживают за себя, а не за бедных футболистов.

Современный спорт — успешная индустрия развлечений. АПЛ отменяет матчи, поскольку хочет, чтобы звезды были на поле, а не смотрели аналог «Сочи» — «Ростов». Всем богатым нужно еще больше денег. Поэтому Инфантино носится с идеей ЧМ раз в два года.

Эту идею, к слову, Гвардиола поддержал, тут его не смущают нагрузки на игроков, в логике тренеров есть пробелы. Зато видим тренд — в ЛЧ после реформы тоже станет больше сложных игр. И идея Суперлиги пока не умерла, невзирая на дерзкое заявление Чеферина.

Похоже, клубам просто надо подумать о расширении основной обоймы, больше доверять резервистам, чаще их наигрывать. Снизить нагрузки можно заменами, а вот футбольным персонам надо реже жаловаться. Они не представляют, насколько тяжелее жизнь миллиардов людей, которым повезло намного меньше.