ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

РПЛ опубликовала календарь на первые туры весенней части сезона

вчера, 17:48

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей на первые туры весенней части сезона.

19-й тур

26 февраля (суббота)

14:00 «Химки» – «Динамо»
14:00 «Нижний Новгород» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – ЦСКА

27 февраля (воскресенье)

14:00 «Ростов» – «Крылья Советов»
16:30 «Краснодар» – «Локомотив»
19:00 «Ахмат» – «Уфа»

28 февраля (понедельник)

19:00 «Зенит» – «Рубин»

1/8 финала Кубка России

1-3 марта

«Динамо» – «Нижний Новгород»
«Спартак» – «Кубань»
«Локомотив» – «Енисей»
«Зенит» – «КАМАЗ»
«Балтика» – «Чайка»
«Рубин» – «Ротор»
«Алания» – «Арсенал»
«Сочи» – ЦСКА

20-й тур

5 марта (суббота)

19:00 ЦСКА – «Нижний Новгород»

6 марта (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Арсенал»
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Зенит» – «Уфа»
19:00 «Динамо» – «Спартак»

7 марта (понедельник)

14:00 «Краснодар» – «Урал»
16:30 «Ростов» – «Сочи»
19:00 «Ахмат» – «Рубин»

10 марта: первые матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака».

21-й тур

12 марта (суббота)

14:00 «Уфа» – «Нижний Новгород»
16:30 «Арсенал» – «Динамо»
19:00 «Локомотив» – ЦСКА

13 марта (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Ахмат»
14:00 «Химки» – «Сочи»
16:30 «Крылья Советов» – «Зенит»
19:00 «Спартак» – «Краснодар»

14 марта (понедельник)

19:00 «Рубин» – «Ростов»

17 марта: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака».

24 марта: полуфинальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 Россия – Польша.

29 марта: финальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 между победителями матчей Россия – Польша и Швеция – Чехия.

РПЛ опубликовала календарь на первые туры весенней части сезона

РПЛ опубликовала календарь на первые туры весенней части сезона

Все новости
22-й тур РПЛ перенесён в связи с участием сборной России в стыках ЧМ-2022
22 декабря Комментарии29
Матчи Бундеслиги с 28 декабря будут проходить без фанатов из-за ковида
21 декабря Комментарии8
Трудное верное решение. В Англии продолжат играть в футбол, несмотря на новую волну коронавируса
21 декабряАлександр Чистяков в блоге За и противКомментарии8
АПЛ не будет переносить игры из-за коронавируса
20 декабря Комментарии13
Клубы АПЛ отказались переносить игры 20-го тура из-за COVID-19
20 декабря Комментарии14
ОфициальноМатч «Астон Вилла» — «Бернли» перенесён
18 декабря Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
ну и ху
ну и ху
сегодня в 05:18
А вот почему все играют в выходные, а Зенит - рубин в понедельник?!?
что бы перед КР было меньше на сутки отдыха......подлянка от РФС!
кто там пишет,что Зениту помогают ?!?
ну и ху
ну и ху ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 05:15
У нас теплее!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:02
У Зенита первые матчи домашние.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:33
Что то я на госуслугах не нашел услуги паспорт болельщика
lotsman
lotsman ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:54
В Питере футбол хороший, хоть в марте, хоть в январе.
112910415
112910415
вчера в 19:41
в ряде матчей будет жарко !
то есть холодно ..
ну, посмотрим
Мишима
Мишима
вчера в 19:40
За 3 матча, Ахмат должен миниму 7 очков забирать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:37
Первые три матча заклятых испытание для заремы и ваноли.
протон
протон
вчера в 19:19
Как то давненько был я на дерби в начале марта.Еще у коней стадиона не было.Замерзли все!!!Игра была просто ужас!Вот вы......о болельщиках и игроках подумали!?Вот почему у нас все́ через одно место!?Ну какой футбол в феврале в России!?....
протон
протон
вчера в 19:18
Идиотизм, зачем дерби в феврале ставить?
протон
протон
вчера в 19:18
Вот кто нибудь объясните нафига в феврале играть...
lotsman
lotsman
вчера в 18:52
Нормально. 28 февраля Зенит - Рубин, 2 марта Зенит - КАМАЗ, 6 марта Зенит - Уфа, и 10 марта 1/8 ЛЕ (если получится) - в Питере, под крышей, будет комфортно. А вот 13 марта в Самаре какая погода будет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:35
Толькоб ковид не спутал все карты!
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:31
смотря где
vinyardrip
vinyardrip ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:30
спарт цск москва.. 26 февраля лето там думаю будет)
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:24
.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:23
дожить бы после пандемии до этого календаря...
и воспрять духом его Величество Болельщиком.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:18
Нормальный календарь. Матчи в основном пройдут в южных регионах.
particular
particular
вчера в 18:11
Что может быть приятнее весенней части сезона, начинающейся в феврале :)
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Холодно будет еще, однако...
Cat01
Cat01
вчера в 17:49
Пора заказывать билеты
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100