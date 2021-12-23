РПЛ опубликовала календарь на первые туры весенней части сезона

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вчера, 17:48

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей на первые туры весенней части сезона.

19-й тур

26 февраля (суббота)

14:00 «Химки» – «Динамо»

14:00 «Нижний Новгород» – «Урал»

16:30 «Сочи» – «Арсенал»

19:00 «Спартак» – ЦСКА

27 февраля (воскресенье)

14:00 «Ростов» – «Крылья Советов»

16:30 «Краснодар» – «Локомотив»

19:00 «Ахмат» – «Уфа»

28 февраля (понедельник)

19:00 «Зенит» – «Рубин»

1/8 финала Кубка России

1-3 марта

«Динамо» – «Нижний Новгород»

«Спартак» – «Кубань»

«Локомотив» – «Енисей»

«Зенит» – « КАМАЗ »

«Балтика» – «Чайка»

«Рубин» – «Ротор»

«Алания» – «Арсенал»

«Сочи» – ЦСКА

20-й тур

5 марта (суббота)

19:00 ЦСКА – «Нижний Новгород»

6 марта (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Арсенал»

14:00 «Локомотив» – «Химки»

16:30 «Зенит» – «Уфа»

19:00 «Динамо» – «Спартак»

7 марта (понедельник)

14:00 «Краснодар» – «Урал»

16:30 «Ростов» – «Сочи»

19:00 «Ахмат» – «Рубин»

10 марта: первые матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака».

21-й тур

12 марта (суббота)

14:00 «Уфа» – «Нижний Новгород»

16:30 «Арсенал» – «Динамо»

19:00 «Локомотив» – ЦСКА

13 марта (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Ахмат»

14:00 «Химки» – «Сочи»

16:30 «Крылья Советов» – «Зенит»

19:00 «Спартак» – «Краснодар»

14 марта (понедельник)

19:00 «Рубин» – «Ростов»

17 марта: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака».

24 марта: полуфинальный стыковой матч за выход на ЧМ -2022 Россия – Польша.