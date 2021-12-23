РПЛ опубликовала календарь на первые туры весенней части сезона

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей на первые туры весенней части сезона.
19-й тур
26 февраля (суббота)
14:00 «Химки» – «Динамо»
14:00 «Нижний Новгород» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – ЦСКА
27 февраля (воскресенье)
14:00 «Ростов» – «Крылья Советов»
16:30 «Краснодар» – «Локомотив»
19:00 «Ахмат» – «Уфа»
28 февраля (понедельник)
19:00 «Зенит» – «Рубин»
1/8 финала Кубка России
1-3 марта
«Динамо» – «Нижний Новгород»
«Спартак» – «Кубань»
«Локомотив» – «Енисей»
«Зенит» – «КАМАЗ»
«Балтика» – «Чайка»
«Рубин» – «Ротор»
«Алания» – «Арсенал»
«Сочи» – ЦСКА
20-й тур
5 марта (суббота)
19:00 ЦСКА – «Нижний Новгород»
6 марта (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Арсенал»
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Зенит» – «Уфа»
19:00 «Динамо» – «Спартак»
7 марта (понедельник)
14:00 «Краснодар» – «Урал»
16:30 «Ростов» – «Сочи»
19:00 «Ахмат» – «Рубин»
10 марта: первые матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака».
21-й тур
12 марта (суббота)
14:00 «Уфа» – «Нижний Новгород»
16:30 «Арсенал» – «Динамо»
19:00 «Локомотив» – ЦСКА
13 марта (воскресенье)
12:00 «Урал» – «Ахмат»
14:00 «Химки» – «Сочи»
16:30 «Крылья Советов» – «Зенит»
19:00 «Спартак» – «Краснодар»
14 марта (понедельник)
19:00 «Рубин» – «Ростов»
17 марта: ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием «Зенита» (в случае победы в стыковых матчах) и «Спартака».
24 марта: полуфинальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 Россия – Польша.
29 марта: финальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 между победителями матчей Россия – Польша и Швеция – Чехия.