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Гвардиола — о плотном графике игр в АПЛ: «Возможно, нам нужна забастовка»

вчера, 13:02

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о плотном графике игр в Англии.

Просто словами ничего не решить. УЕФА, ФИФА, Премьер-Лига — для всех бизнес важнее благополучия игроков. Простой пример — пять замен. Назовите мне что-то лучше, чтобы заботиться о благополучии футболистов.

Может, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдёт.

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sash71
sash71
сегодня в 00:28
Первый, как говорится, пошёл. Сейчас Инфантино введёт проведение ЧМ каждые два года, а это всё дорога к увеличению количества игр в итак сверх плотный календарный график. На повестке встанет "клином" проблема где основным игрокам выкладываться в полную силу в играх сборных или клубных ? Футбол и вообще спорт должен идти в первую очередь не во вред здоровью, а во благо. Сейчас весь мир вовлечён в борьбу против эпидемии коронавируса всё для того чтобы обезопасить и сохранить здоровье человека. Если футбольные функционеры не будут пытаться угомонить свои аппетиты производя в свет массу новых турниров то боюсь к 30 годам мы будем уже смотреть на футболистов инвалидов. Такая нагрузка с таким количеством игр это прямая дорога к тому, что у спортсменов начнётся износ организм в турбо режиме, всё это приведёт к ранней инвалидизации человека. Тренеры клубов это прекрасно понимают и я уверен за Пепом последуют многие другие наставники.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 16:29
Ну когда у вас летом была возможность уйти из УЕФА почему не воспользовались ? Все ноют жалуются на УЕФА какие они плохие ,куча жалоб куча проблем ,а когда кто то начинает действовать и предложил выход ,так сразу щенки за угол спрятались ,теперь терпит и хавайте теперь куча турниров и плотный график ,надо для УЕФА денег зарабатывать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:01
Надо договариваться,без всяких забастовок!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:07
Зарплаты нужно тоже уменьшить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:56
Пеп хочет бунт поднять
shlifen
shlifen
вчера в 14:29
На самом деле разумное зерно в вопросе "нужно меньше игр на боксин-дэйс" есть.
Можно футболистов выгонять на поле, хоть 30 матчей за месяц, НО:
1. Будет страдать качество игры. Играют люди, а не роботы, и организм банально не будет успевать восстанавливаться. Как итог, уже через пару игр, темп матчей упадёт настолько, что все будут перемещаться пешком. Либо же команды по обоюдному согласию будут "иммитировать футбол" по 70 минут (например будут катать мяч в центре), играя активно только по 20-25.
2. Нельзя будет требовать постоянных побед от лидеров чемпионата. Ну не возможно сыграть вместе 25-30 человек чтобы иметь 2 с лишним основных состава. Так или иначе есть основа, и человек 5-8 на подхвате. Если слишком сильно ротировать состав, то сыгранность падает -> падает качество игры -> падают и результаты.

Аргумент ЗА всё большее кол-во игр, сугубо один - вам дофига платят, так что вы обязаны играть хоть каждый день. И да, они могут - но тогда качество игры для телезрителей упадёт настолько, что некоторые команды будут показывать футбол уровня ФНЛ. Оно нам надо?
Когда говорят что за боксин-дэйс и кусок января команды должны сыграть по 8-10 матчей за 20-23 дня, то я не понимаю почему бы просто не сбавить темп, и не дать командам откатать по 6-7. От этого сильно упадёт интерес к футболу? Футболисты слишком расслабятся? А ведь команды АПЛ кроме того потеряют ещё и игроков уехавших на Кубок Африки.

P.S. О дивные решения от футбольных чиновников - давайте играть весь сезон без перерывов. Внутри сезона у нас будут матчи еврокубков, отборы на континентальные первенства, отдельно всунем матчи Лиги Наций. А летом когда сезон закончится - отправим игроков на ЧМ/ЧЕ/Копа, а потом неделя-две - и снова в новый сезон. Если даже Пеп жалуется (а Сити - одна из немногих команд у кого есть ПОЧТИ два состава качественных футболистов) - то что уж говорить о командах попроще. В выигрыше только команды из нижней половины таблицы - там меньше сборников, нет еврокубков, а уровень игроков "одинаково-средний", то бишь взаимозаменяемый. Пару-тройку ничьих с фаворитами, на фоне усталости их лидеров, вполне можно зацепить - уставший Салах не сильно лучше уставшего Боуэна, а уставший Де Брюйне - не сильно лучше уставшего Филлипса...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06
Приезжайте к нам в российский пешеходный чемпионат, где при наименее плотном графике ,считается нормальным ходить по полю во время футбольного матча и сетовать на усталость и плотность графика. Так что здесь у нас лафа . Добро пожаловать в РПЛ.
Futurista
Futurista
вчера в 13:50
Каталонские замашки...
Cat01
Cat01
вчера в 13:50
Условия равны для всех
протон
протон
вчера в 13:16
Прикольно будет смотреться Эдерсон с табличкой в руках: Долой 3 игры в неделю!!!
ОПС
ОПС
вчера в 13:03
Забастовка это не дело.
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