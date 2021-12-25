Гвардиола — о плотном графике игр в АПЛ: «Возможно, нам нужна забастовка»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о плотном графике игр в Англии.

Просто словами ничего не решить. УЕФА , ФИФА , Премьер-Лига — для всех бизнес важнее благополучия игроков. Простой пример — пять замен. Назовите мне что-то лучше, чтобы заботиться о благополучии футболистов.

Может, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдёт.