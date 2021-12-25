Гвардиола — о плотном графике игр в АПЛ: «Возможно, нам нужна забастовка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о плотном графике игр в Англии.
Просто словами ничего не решить. УЕФА, ФИФА, Премьер-Лига — для всех бизнес важнее благополучия игроков. Простой пример — пять замен. Назовите мне что-то лучше, чтобы заботиться о благополучии футболистов.
Может, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдёт.
Можно футболистов выгонять на поле, хоть 30 матчей за месяц, НО:
1. Будет страдать качество игры. Играют люди, а не роботы, и организм банально не будет успевать восстанавливаться. Как итог, уже через пару игр, темп матчей упадёт настолько, что все будут перемещаться пешком. Либо же команды по обоюдному согласию будут "иммитировать футбол" по 70 минут (например будут катать мяч в центре), играя активно только по 20-25.
2. Нельзя будет требовать постоянных побед от лидеров чемпионата. Ну не возможно сыграть вместе 25-30 человек чтобы иметь 2 с лишним основных состава. Так или иначе есть основа, и человек 5-8 на подхвате. Если слишком сильно ротировать состав, то сыгранность падает -> падает качество игры -> падают и результаты.
Аргумент ЗА всё большее кол-во игр, сугубо один - вам дофига платят, так что вы обязаны играть хоть каждый день. И да, они могут - но тогда качество игры для телезрителей упадёт настолько, что некоторые команды будут показывать футбол уровня ФНЛ. Оно нам надо?
Когда говорят что за боксин-дэйс и кусок января команды должны сыграть по 8-10 матчей за 20-23 дня, то я не понимаю почему бы просто не сбавить темп, и не дать командам откатать по 6-7. От этого сильно упадёт интерес к футболу? Футболисты слишком расслабятся? А ведь команды АПЛ кроме того потеряют ещё и игроков уехавших на Кубок Африки.
P.S. О дивные решения от футбольных чиновников - давайте играть весь сезон без перерывов. Внутри сезона у нас будут матчи еврокубков, отборы на континентальные первенства, отдельно всунем матчи Лиги Наций. А летом когда сезон закончится - отправим игроков на ЧМ/ЧЕ/Копа, а потом неделя-две - и снова в новый сезон. Если даже Пеп жалуется (а Сити - одна из немногих команд у кого есть ПОЧТИ два состава качественных футболистов) - то что уж говорить о командах попроще. В выигрыше только команды из нижней половины таблицы - там меньше сборников, нет еврокубков, а уровень игроков "одинаково-средний", то бишь взаимозаменяемый. Пару-тройку ничьих с фаворитами, на фоне усталости их лидеров, вполне можно зацепить - уставший Салах не сильно лучше уставшего Боуэна, а уставший Де Брюйне - не сильно лучше уставшего Филлипса...
Можно футболистов выгонять на поле, хоть 30 матчей за месяц, НО:
1. Будет страдать качество игры. Играют люди, а не роботы, и организм банально не будет успевать восстанавливаться. Как итог, уже через пару игр, темп матчей упадёт настолько, что все будут перемещаться пешком. Либо же команды по обоюдному согласию будут "иммитировать футбол" по 70 минут (например будут катать мяч в центре), играя активно только по 20-25.
2. Нельзя будет требовать постоянных побед от лидеров чемпионата. Ну не возможно сыграть вместе 25-30 человек чтобы иметь 2 с лишним основных состава. Так или иначе есть основа, и человек 5-8 на подхвате. Если слишком сильно ротировать состав, то сыгранность падает -> падает качество игры -> падают и результаты.
Аргумент ЗА всё большее кол-во игр, сугубо один - вам дофига платят, так что вы обязаны играть хоть каждый день. И да, они могут - но тогда качество игры для телезрителей упадёт настолько, что некоторые команды будут показывать футбол уровня ФНЛ. Оно нам надо?
Когда говорят что за боксин-дэйс и кусок января команды должны сыграть по 8-10 матчей за 20-23 дня, то я не понимаю почему бы просто не сбавить темп, и не дать командам откатать по 6-7. От этого сильно упадёт интерес к футболу? Футболисты слишком расслабятся? А ведь команды АПЛ кроме того потеряют ещё и игроков уехавших на Кубок Африки.
P.S. О дивные решения от футбольных чиновников - давайте играть весь сезон без перерывов. Внутри сезона у нас будут матчи еврокубков, отборы на континентальные первенства, отдельно всунем матчи Лиги Наций. А летом когда сезон закончится - отправим игроков на ЧМ/ЧЕ/Копа, а потом неделя-две - и снова в новый сезон. Если даже Пеп жалуется (а Сити - одна из немногих команд у кого есть ПОЧТИ два состава качественных футболистов) - то что уж говорить о командах попроще. В выигрыше только команды из нижней половины таблицы - там меньше сборников, нет еврокубков, а уровень игроков "одинаково-средний", то бишь взаимозаменяемый. Пару-тройку ничьих с фаворитами, на фоне усталости их лидеров, вполне можно зацепить - уставший Салах не сильно лучше уставшего Боуэна, а уставший Де Брюйне - не сильно лучше уставшего Филлипса...