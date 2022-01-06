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«Манчестер Сити» предложит Агуэро должность в клубе

вчера, 10:31

Серхио Агуэро, который закончил карьеру в декабре прошлого года из-за проблем с сердцем, может вернуться в «Манчестер Сити».

«Горожане» намерены предложить лучшему бомбардиру в истории команды роль помощника посла клуба. В настоящий момент послом «Манчестер Сити» является Майк Саммерби (выступал за «горожан» с 1965 по 1975 год), который выиграл с командой чемпионат Англии в сезоне 1967/68.

Агуэро играл за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. На его счету 390 матчей и 260 голов в составе «горожан».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:37
Это очень правильное решение.
2qn9ue3qyjjw
2qn9ue3qyjjw
вчера в 11:43
Заслужил Серёга этого
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:56
Кун достоин этого
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:49
Отличное решение! Достоин.
Только вот Агуэро скорее всего, наверно уедет жить в Аргентину
4nrkp9tghwdu
4nrkp9tghwdu
вчера в 10:38
Очень правильное решение
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:34
Это будет благородный поступок
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