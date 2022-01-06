«Манчестер Сити» предложит Агуэро должность в клубе

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вчера, 10:31

, который закончил карьеру в декабре прошлого года из-за проблем с сердцем, может вернуться в «Манчестер Сити».

«Горожане» намерены предложить лучшему бомбардиру в истории команды роль помощника посла клуба. В настоящий момент послом «Манчестер Сити» является Майк Саммерби (выступал за «горожан» с 1965 по 1975 год), который выиграл с командой чемпионат Англии в сезоне 1967/68.

Агуэро играл за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. На его счету 390 матчей и 260 голов в составе «горожан».