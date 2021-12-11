Любимца фанатов «Спартака» назначили в ненавистный немецкий клуб. А Федун ждёт Тедеско обратно

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сегодня, 17:00

Доменико начинает новый этап в карьере.

Тренеры после РПЛ добивались успехов

Манчини – новый чемпион Европы. Эмери – действующий победитель Лиги Европы с «Вильярреалом», сельским клубом, у Унаи 11 свежих трофеев. Именно Тедеско назначили в третий по бюджету клуб Бундеслиги, который зарабатывает больше, чем «Зенит», чем тот же Дзюба объяснял поражения от «Лейпцига». Так ли плохи иностранные наставники, которые светились в РПЛ , но не всегда добивались успехов в непростом футбольном климате?

Все ведь намного тоньше и сложнее, российский клуб не может быть финальной точкой пути, это перевалочный пункт. Тедеско изнутри прекрасно видел, как организован «Спартак». Можно сколько угодно спихивать вину на отъезд Доменико на жену Кармелу – аккордеонистка не хотела перебираться с дочерью в Москву. Да, молодому мужчине странно находиться вдали от супруги и маленькой дочери, если можно обустроить жизнь иначе.

Но в «Спартаке» было странно. С подачи Газизова додумались спросить об ориентации Доменико – новый наставник приехал в Россию сам, еще и московскими хищницами не интересовался совершенно. Тренер удивился диковатому вопросу. Спокойно ответил, что жена и дочь дома, но галочку в голове поставил. Оказывается, в его новом клубе были люди, способные на дешевые манипуляции.

Немец не собирался задерживаться – в этом суть. Особенно когда зимой узнал, что совет директоров собирался его выгнать, невзирая на шанс завоевать второе место в РПЛ . На зимнюю паузу ушли третьими, в двух пунктах от ЦСКА , в шести очках от «Зенита». Обертка ухода не имеет значения, немец итальянских кровей поблагодарил «Спартак» за возможность экспериментировать, но «папа» Джикии уехал быстро и бесповоротно.

Вести о желании Федуна вернуть Тедеско не были слухами. Глупо не подумать о таком варианте. Но зачем Доменико РПЛ и горемычный «Спартак», если была возможность отдохнуть и дождаться интересного предложения из Германии?

«Лейпциг» талантливо построен и собран

Немецкие фанаты не любят восточную команду. Там иностранцы нагло обошли защитное правило Бундеслиги – нельзя контролировать клубы в одно лицо. Но корпорация «Ред Булл» сказочно богатая, а немцы без проблем продают принципы, когда речь о больших деньгах. Австрийская компания организовала сеть футбольных клубов под контролем Рангника, и «Лейпциг» — венец творения.

В Бразилии и по другим странам работают не так тщательно, хотя тот же Клаудиньо учился футболу именно в «Ред Булл Брагантино», а «Зальцбург» обыграл «Севилью» и остался в Лиге чемпионов. Талантов под крылом австрийцев много, вроде Нагельсманна. Юлиана, как оказалось, растили для «Баварии». Джесси Марш пошел на повышение в «Лейпциг», но американец не осилил переход на новый уровень.

Вице-чемпион скатился в Бундеслиге. В Лиге чемпионов не повезло в день жеребьевки, попали на «Манчестер Сити» и ПСЖ . Сражались ярко – в шести матчах немцев забито 29 мячей, вышли лишь в плей-офф Лиги Европы, оставив замерзать без евровесны крепкий «Брюгге». Боссы не простили Маршу результаты в Бундеслиге – 6 поражений и всего 5 побед в 14 турах, отставание от второго места на целых 12 очков. Говорят, Тедеско не был первым кандидатом, зато стал финальным выбором.

Тедеско – отличник, и «Лейпциг» такой же

Кристофер Нкунку – невероятный хавбек. Это и полузащитник, и форвард, и передачи, и голы. У француза шикарный прессинг, отбирает мячи на границе финальной трети поля. В прошлом сезоне его результативность была в три с половиной раза ниже, по ударам прибавил в полтора раза, по ожидаемым голам на 40 %, по работе у чужой штрафной растет, а реализация подскочила в три раза.

Дешам будет последним французом, если не позовет будущего футболиста «Баварии» (а куда еще сможет перейти в Бундеслиге?) в сборную страны. Результативнее, чем Нкунку, у «трехцветных» только прекрасный Бензема, король Ла Лиги. Хотя тот же Собослаи, если травмы не помешают венгру, по потенциалу равен коллеге, а по тонкости решений его превосходит.

Федун все верно оценил – карьера Тедеско идет по восходящей траектории. «Лейпциг» по составу мощнее, чем «Спартак». У них крепкий Орбан в защите, а передает знания не Рассказову, а Гвардиолу. Капитан Поульсен всегда готов подстраховать в атаке, хотя есть ведь и Андре Силва. Анхелиньо – великолепный вингер, Клостерманн не случайно вызывался в сборную Германии. Опытный Форсберг может навредить абсолютно любому сопернику. Кампль после смены амплуа в порядке, да и вратарь Гулачи многое умеет.

Разумеется, «Лейпциг» не равен «Баварии», ведь у них другой смысл существования. Нагельсманн, Упамекано, Конате, Забитцер, Вернер, Кунья и Кейта уходили, чтобы клуб получил прибыль. Но после всех потерь остается крутой состав, где подзабытый герой Дани Ольмо – дважды получал травмы и немного хандрил, что не вернулся в «Барселону», легко может снова быть лидером при Тедеско. Доменико получил в распоряжение роскошный состав для борьбы за первую тройку в Бундеслиге.

И если не в этом сезоне, то в следующем. Что же нужно изменить? Во-первых, подлатать защиту, ведь в матчах, где не удается снести соперника в атаке, «Лейпциг» плох в обороне. Пропустили не намного больше, чем «Бавария» — разница в три мяча, но на самом деле отрыв по xGA двукратный, для этого параметра это пропасть. После установки порядка в защите, нужны фишки Тедеско. Фланговая игра, три центральных, которые уже есть, и традиционная для Доменико экспрессивность на бровке с перестановками в игре.

Сегодня немец стартует в «финале неудачников» против «Боруссии» М, которая тоже набрала 18 пунктов и находится в четырех очках от зоны вылета. Тяжело будет выиграть, но если получится, то Доменико за зиму поднимется в таблице. Календарь хороший, матч против «Баварии» в Мюнхене лишь в начале февраля, а «Лейпциг» очевидно в стадии недобора очков, ведь по качеству шансов равны «Боруссии» Д.

Впрочем, там разницу делает чаще всего Холанд, чьим тренером Тедеско не мог стать лишь из-за прошлого в «Шальке» — фанаты не оценили бы решение Цорка и Ватцке. «Лейпциг» даже в кризис дома уступил в Бундеслиге только «Баварии» и «Байеру», командам из первой тройки. Но раз очевидно, что атака может быть еще успешнее, а оборона вернуть уверенность, то поздравляем Тедеско. За исключением «Боруссии» Д, куда его не могли взять по этическим соображениям, хотя Доменико по потенциалу не уступает Марко Розе, получил лучшую команду из возможных.