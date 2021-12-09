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Агент Холанда: «Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг»

вчера, 17:29

Мино Райола, агент 21-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прокомментировал будущее норвежца:

Мы думали два года. У нас есть четкие представления о том, куда следует идти Эрлингу, и, конечно же, мы смотрим на то, что может предложить рынок. Если бы я этого не делал, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг.

В текущем сезоне нападающей «шмелей» забил 11 мячей в 8 играх национального чемпионата Германии. В Лиге чемпионов на счету форварда 3 гола в 3-х играх.

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протон
протон
вчера в 20:52
«Понимаем, куда надо идти Холанду. Туда - куда больше всего заплатят мне.» - подытожил Райола
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:06
Важно правильно клуб ему подобрать.
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 18:16
Возможно сменит Левандовского и будет рубить в бундес лиге рекорды, клепать голы, набивать статистику.
С Баварией это легче сделать, плюс и в ЛЧ стабильно играют минимум в 1/4, также более привычный чемпионат.
Не факт, что он заиграет в Ла Лиге. В Апл он вряд ли будет выдающимся игроком выделяющимся из года в год, тем более клиент Мино...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:13
Деликатно сумму предположительного трансфера не обозначил.НАдеюсь застать тот момент,когда этот мыльный пузырь безумных трансферов рабов-миллионеров лопнет со страшным грохотом.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:50
Пока так и есть. Лишь бы не упустили возможность подписать контракт с топ-клубом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
Посмотрим на него в другом клубе, что он из себя представляет.
beefs
beefs
вчера в 17:37
да уж, Эринг этого стоит...
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