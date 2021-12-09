Агент Холанда: «Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг»

Мино Райола, агент 21-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» , прокомментировал будущее норвежца:

Мы думали два года. У нас есть четкие представления о том, куда следует идти Эрлингу, и, конечно же, мы смотрим на то, что может предложить рынок. Если бы я этого не делал, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг.