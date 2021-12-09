Агент Холанда: «Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг»

Мино Райола, агент 21-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прокомментировал будущее норвежца:
Мы думали два года. У нас есть четкие представления о том, куда следует идти Эрлингу, и, конечно же, мы смотрим на то, что может предложить рынок. Если бы я этого не делал, я был бы плохим агентом. Мы можем влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг.
В текущем сезоне нападающей «шмелей» забил 11 мячей в 8 играх национального чемпионата Германии. В Лиге чемпионов на счету форварда 3 гола в 3-х играх.
С Баварией это легче сделать, плюс и в ЛЧ стабильно играют минимум в 1/4, также более привычный чемпионат.
Не факт, что он заиграет в Ла Лиге. В Апл он вряд ли будет выдающимся игроком выделяющимся из года в год, тем более клиент Мино...
С Баварией это легче сделать, плюс и в ЛЧ стабильно играют минимум в 1/4, также более привычный чемпионат.
Не факт, что он заиграет в Ла Лиге. В Апл он вряд ли будет выдающимся игроком выделяющимся из года в год, тем более клиент Мино...