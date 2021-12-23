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Федун лично убедил Камоцци продолжить работу со «Спартаком»

вчера, 18:01

Франко Камоцци, советник Заремы Салиховой и Леонида Федуна, действительно мог прекратить работу со «Спартаком».

Итальянец принял такое решение из-за недопонимания по трансферным вопросам. Чтобы решить данную ситуацию, Леонид Федун лично побеседовал с Камоцци, заверив его в том, что вся спортивная работа будет завязана на Франко.

После разговора с Федуном Камоцци решил продолжить сотрудничество со «Спартаком».

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311
311
сегодня в 00:40
Лично Федун? Почему не Зарема?)
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:50
Спартак занял 2-е место по итогам прошлого сезона.
В этом сезоне дошли до 1/8 ЛЕ и ждём жеребьёвки.
И это при всех проблемах Спартака.

А какие успехи у цска за это время? Сменили Олича на Березуцкого )))
протон
протон
вчера в 19:13
Уже даже не смешно. Спартачам психического здоровья,
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:59
Потом выходит статья о том, что спартак самая обсуждаемая команда, если завтра появится инфа о личной жизни заремы с федуном то обсуждений станет ещё больше а спартак так и будет на 9-10 месте.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:56
А кто такой этот чувак? Что значит советник заремы и федуна? Чё он им советует и причём тут спартак? Может makkie ответит? Он знаток всех внутренних проблем.
drug01
drug01
вчера в 18:53
Если Федун сказал то...!!!! Будет порядок
Izmar
Izmar
вчера в 18:42
Еще есть резерв для распила нефтяного богатства страны.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 18:40
Стричь золотое руно с барана и овцы, нелегкая работа.. Уговаривать приходиться..
makkie
makkie
вчера в 18:36
Что за бред?
С каких пор Федун уговаривает персонал? Очередная утка от СМИ!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:34
Тут похоже Зарема подсуетилась.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:30
Предполагаю примерно такой диалог...

arsworld
arsworld
вчера в 18:26
Федун: Ты еще не все деньги отмыл...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 18:10
Им не советник нужен,а духовник
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