Федун лично убедил Камоцци продолжить работу со «Спартаком»

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вчера, 18:01

Франко Камоцци, советник Заремы Салиховой и Леонида Федуна, действительно мог прекратить работу со «Спартаком».

Итальянец принял такое решение из-за недопонимания по трансферным вопросам. Чтобы решить данную ситуацию, Леонид Федун лично побеседовал с Камоцци, заверив его в том, что вся спортивная работа будет завязана на Франко.

После разговора с Федуном Камоцци решил продолжить сотрудничество со «Спартаком».