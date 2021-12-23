Федун лично убедил Камоцци продолжить работу со «Спартаком»

Франко Камоцци, советник Заремы Салиховой и Леонида Федуна, действительно мог прекратить работу со «Спартаком».
Итальянец принял такое решение из-за недопонимания по трансферным вопросам. Чтобы решить данную ситуацию, Леонид Федун лично побеседовал с Камоцци, заверив его в том, что вся спортивная работа будет завязана на Франко.
После разговора с Федуном Камоцци решил продолжить сотрудничество со «Спартаком».
В этом сезоне дошли до 1/8 ЛЕ и ждём жеребьёвки.
И это при всех проблемах Спартака.
А какие успехи у цска за это время? Сменили Олича на Березуцкого )))
В этом сезоне дошли до 1/8 ЛЕ и ждём жеребьёвки.
И это при всех проблемах Спартака.
А какие успехи у цска за это время? Сменили Олича на Березуцкого )))
С каких пор Федун уговаривает персонал? Очередная утка от СМИ!
С каких пор Федун уговаривает персонал? Очередная утка от СМИ!
https://www.youtube.com/watch?v=gtQWEP7gq4w&t=15s