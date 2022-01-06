«Не нравится критика — уходите». Эвра обратился к игрокам МЮ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра записал обращение к игрокам «красных дьяволов»:
Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим о футболистах «Манчестер Юнайтед». Вы представляете «Юнайтед»! Вы осознаете это? Как же вам повезло играть за эту команду! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Ребята, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Не нравится критика — уходите.
Когда я говорю о ДНК «Юнайтед», то имею в виду менталитет победителей, стремление каждый год выигрывать АПЛ и готовность умирать за этот клуб на поле. В вас должна быть страсть. Даже если вы проигрываете, то должны оставлять все силы на поле. Фанаты будут вам аплодировать. Сейчас этого не происходит. Мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать фанатов счастливыми.
Раньше игрокам было за честь играть за МЮ, а сейчас игроки думают, что они оказывают честь играя за МЮ.
Раньше игрокам было за честь играть за МЮ, а сейчас игроки думают, что они оказывают честь играя за МЮ.
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