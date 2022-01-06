ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Не нравится критика — уходите». Эвра обратился к игрокам МЮ

вчера, 16:45

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра записал обращение к игрокам «красных дьяволов»:

Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим о футболистах «Манчестер Юнайтед». Вы представляете «Юнайтед»! Вы осознаете это? Как же вам повезло играть за эту команду! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Ребята, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Не нравится критика — уходите.

Когда я говорю о ДНК «Юнайтед», то имею в виду менталитет победителей, стремление каждый год выигрывать АПЛ и готовность умирать за этот клуб на поле. В вас должна быть страсть. Даже если вы проигрываете, то должны оставлять все силы на поле. Фанаты будут вам аплодировать. Сейчас этого не происходит. Мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать фанатов счастливыми.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:17
Зато всем нравится зарплату получать.
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:04
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:40
    Дело Сэра Алекса умерло...
    Раньше игрокам было за честь играть за МЮ, а сейчас игроки думают, что они оказывают честь играя за МЮ.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 17:13
    Мы играли не за славу и деньги....
    Бесплатно)))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:11
    Это точно у МЮ нет игры.
    zh9d25ftmu33
    zh9d25ftmu33
    вчера в 16:59
    В чём-то он прав
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    вчера в 16:54
    Про ДНК уже надоело, но то что игроки ходят по полю это факт, как по мне пусть и дальше ходят :)
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:54
    Да он прав играют как русские.
    протон
    протон
    вчера в 16:50
    Бред о ДНК если не закончится из уст бывших игроков МЮ , то МЮ больше никогда не вернется в топ . Прошлое должно уйти . Хватит жить вчерашним днем , нет никого ДНК ни у кого , все играют и решают здесь , и сейчас . Никто так много не говорит о прошлом как МЮ
    Cat01
    Cat01
    вчера в 16:48
    Очень строго
    hаrut
    hаrut
    вчера в 16:48
    Да уж...согласен с ним
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