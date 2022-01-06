«Не нравится критика — уходите». Эвра обратился к игрокам МЮ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции записал обращение к игрокам «красных дьяволов»:

Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим о футболистах «Манчестер Юнайтед». Вы представляете «Юнайтед»! Вы осознаете это? Как же вам повезло играть за эту команду! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Ребята, мы просим вас играть как следует. Это «Юнайтед». Не нравится критика — уходите.