Тухель оценил игру Лукаку в первом матче после скандального интервью

Главный тренер «Челси» прокомментировал игру нападающего в первом матче полуфинала Кубка Лиги против «Тоттенхэма» (2:0).

Я доволен им и тем, как он сыграл. Он был силен, активно участвовал в игре и много помогал в обороне, что очень важно. Он постоянно нёс угрозу защите соперника и грамотно использовал свои физические возможности.

Честно говоря, я ожидал этого, поскольку Ромелу умеет справляться с давлением и трудностями. После того как мы всё обсудили, я почувствовал, что он в достаточной степени расслабился, чтобы демонстрировать игру, подобную вчерашней.