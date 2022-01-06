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Тухель оценил игру Лукаку в первом матче после скандального интервью

вчера, 08:37
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру нападающего Ромелу Лукаку в первом матче полуфинала Кубка Лиги против «Тоттенхэма» (2:0).

Я доволен им и тем, как он сыграл. Он был силен, активно участвовал в игре и много помогал в обороне, что очень важно. Он постоянно нёс угрозу защите соперника и грамотно использовал свои физические возможности.

Честно говоря, я ожидал этого, поскольку Ромелу умеет справляться с давлением и трудностями. После того как мы всё обсудили, я почувствовал, что он в достаточной степени расслабился, чтобы демонстрировать игру, подобную вчерашней.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:33
Норм сыграл.
sash71
sash71
вчера в 10:26
Вчерашние активные действия Ромелу абсолютно схожи его раним таким же действиям в составе лондонцев. Лично я ничего такого сверхъестественного в его передвижениях по полю не заметил. Тухель как опытный тренер и как человек будет его поддерживать и вдохновлять так как он понимает в каком психологическом состоянии находится его подопечный.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:47
Нормально сыграл, хоть и без блеска.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:44, ред.
"Гибучесть" ТТ в действии...
До извинений - Ром плохой и невозможный...
После - "сильный,активный и грамотный"....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:43, ред.
Лукаку очень полезный игрок, если избавться от тараканов в его голове.
fa3bgfvm3xyj
fa3bgfvm3xyj
вчера в 08:41
Что-то не особо верится
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