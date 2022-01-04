Ротен: «Неймар стареет, набирает вес и не ведёт здоровый образ жизни»

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен раскритиковал нападающего парижан Неймара за то, что он слишком часто травмируется.
Неймар не участвует в 50% матчей с начала сезона. Кроме того, в прошлые годы он играл лучше. Неймар стал менее эффективным на поле. Он стареет, постоянно набираете вес и не ведёт здоровый образ жизни. Когда вам 30 и больше лет, то вы восстанавливаетесь от травм не так быстро, как в 25 лет.
В 2021 году Неймар провёл 33 из 61 матча в составе ПСЖ.
Неймар тоже такой же бразилец.Бразильцы в основе своем не серьезные люди.
Неймар тоже такой же бразилец.Бразильцы в основе своем не серьезные люди.
Ну что сказать Путь Рональдо . и подобным привет.
Ну что сказать Путь Рональдо . и подобным привет.