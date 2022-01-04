Ротен: «Неймар стареет, набирает вес и не ведёт здоровый образ жизни»

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вчера, 19:40

Бывший футболист ПСЖ раскритиковал нападающего парижан Неймара за то, что он слишком часто травмируется.

Неймар не участвует в 50% матчей с начала сезона. Кроме того, в прошлые годы он играл лучше. Неймар стал менее эффективным на поле. Он стареет, постоянно набираете вес и не ведёт здоровый образ жизни. Когда вам 30 и больше лет, то вы восстанавливаетесь от травм не так быстро, как в 25 лет.