ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Ротен: «Неймар стареет, набирает вес и не ведёт здоровый образ жизни»

вчера, 19:40

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен раскритиковал нападающего парижан Неймара за то, что он слишком часто травмируется.

Неймар не участвует в 50% матчей с начала сезона. Кроме того, в прошлые годы он играл лучше. Неймар стал менее эффективным на поле. Он стареет, постоянно набираете вес и не ведёт здоровый образ жизни. Когда вам 30 и больше лет, то вы восстанавливаетесь от травм не так быстро, как в 25 лет.

В 2021 году Неймар провёл 33 из 61 матча в составе ПСЖ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:56
Всё правильно описал бразильца
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 20:31
Ротен как всегда резок и прав
Futurista
Futurista
вчера в 20:31
Кто же не знает толстяка старину Неймара)...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 20:12
Бухает конечно как Рональдиньо.Рональдиньо в Барсе каждый день приходил на тренировки с перегаром от алкоголя,не выспавшись до утра занимаясь сексом с женщинами в своем рестроране в Барселоне,поэтому его выгнали из Барсы.
Неймар тоже такой же бразилец.Бразильцы в основе своем не серьезные люди.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 20:08
Не диетит
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:52
Не ведёт здоровый образ жизни. Это как понимать? Бухает что ли?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:48
ну а что, жизнь просто так прожигать...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:48
Очень жаль. вот платили бы деньги в футболе с 30ти лет...
Cat01
Cat01
вчера в 19:46
Это очень плохо!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:42
А щас ходит
протон
протон
вчера в 19:41, ред.
Наконец-то набрал хоть под 30 лет. А то всю карьеру дрыщом бегал.
Ну что сказать Путь Рональдо . и подобным привет.
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