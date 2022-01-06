ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Маротта: «Бустерная доза вакцины должна быть для спортсменов обязательной»

вчера, 16:31

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что спортсмены должны обязательно вакцинироваться:

Бустерная доза должна быть для спортсменов обязательной, чтобы минимизировать риски и избежать подобных ситуаций с попаданием клубов на карантин. Врачи говорят, что с помощью бустера можно избежать серьезного ущерба от COVID-19.

Ранее «Болонья» не приехала на поединок 20-го тура чемпионата Италии с «Интером» из-за вспышки коронавируса. Команду посадили на карантин. Скорее всего, «Болонье» будет засчитано техническое поражение.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:16
Ещё один умник ересь несёт.
h8vk5zgjkpa4
h8vk5zgjkpa4
вчера в 17:00
Не твоё собачье дело
протон
протон
вчера в 16:49
Опять эти бредни от руководителей клубов. И как спасет вакцинация? В Италии 98% привито персонала и игроков двумя компонентами вакцины, наверное все эти 2% игроки Болоньи. Эх жалко, правда и в Милане вспышка и в Наполи и в других клубах. Они выглядят нелепо делая такие абсурдные заявления, у игроков Болоньи итак никаких тяжелых последствий ковида, положительные тесты и... все
протон
протон
вчера в 16:48
И клизмы всем поставить ... для очищения кармы
5pyd8seznest
5pyd8seznest
вчера в 16:33
Ещё один вирусолог выискался
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