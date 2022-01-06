Маротта: «Бустерная доза вакцины должна быть для спортсменов обязательной»

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вчера, 16:31

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что спортсмены должны обязательно вакцинироваться:

Бустерная доза должна быть для спортсменов обязательной, чтобы минимизировать риски и избежать подобных ситуаций с попаданием клубов на карантин. Врачи говорят, что с помощью бустера можно избежать серьезного ущерба от COVID-19.

Ранее «Болонья» не приехала на поединок 20-го тура чемпионата Италии с «Интером» из-за вспышки коронавируса. Команду посадили на карантин. Скорее всего, «Болонье» будет засчитано техническое поражение.