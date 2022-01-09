ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Кубок 2021/2022

Бенитес оценил дебют Миколенко за «Эвертон» в матче Кубка Англии

вчера, 10:47
Халл СитиЛоготип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)2 : 3Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонЗакончился в доп. время

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес дал оценку игре защитника Виталия Миколенко в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халла» (3:2). Эта игра стала дебютной для украинского футболиста в составе «Эвертона» после перехода из «Динамо Киев».

Он не тренировался 15 дней, но смог полностью отыграть матч Кубка Англии, который вышел очень интенсивным. Приятно это видеть.

В конце игры у него были судороги, но было приятно видеть его настрой, и я думаю, что он хорошо подготовился к своей первой игре.

Все новости
Индзаги: «Мы заслужили победу»
Сегодня, 08:36 Комментарии14
Моуриньо подверг критике игроков «Ромы» после поражения от «Ювентуса»
Сегодня, 01:12 Комментарии31
«Я потерял 5-6 лет своей жизни». Тренер «Ювентуса» — о 4:3 с «Ромой»
Сегодня, 01:01 Комментарии15
Рой Кин — о поражении «Арсенала» в Кубке: «Они будто команда из паба»
Вчера, 23:32 Комментарии13
Тео Эрнандес — о «Милане»: «Я счастлив здесь с первого дня»
Вчера, 17:26 Комментарии9
Капелло не захотел давать совет Кокорину относительно будущего
Вчера, 16:21 Комментарии17
Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:16
Достойно. Быстро дебютировал, да и 120 минут отпахал.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:56
Бог даст закрепится в основном составе.
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:04
Запомнился выносом мяча с пустых ворот.
1 984
1 984
вчера в 10:54
Виталия с дебютом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100