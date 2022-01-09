Бенитес оценил дебют Миколенко за «Эвертон» в матче Кубка Англии

Главный тренер «Эвертона» дал оценку игре защитника в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халла» (3:2). Эта игра стала дебютной для украинского футболиста в составе «Эвертона» после перехода из «Динамо Киев».

Он не тренировался 15 дней, но смог полностью отыграть матч Кубка Англии, который вышел очень интенсивным. Приятно это видеть.

В конце игры у него были судороги, но было приятно видеть его настрой, и я думаю, что он хорошо подготовился к своей первой игре.