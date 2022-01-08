Конте: «Когда я был футболистом, то ненавидел тренера, который врал мне»

Наставник «Тоттенхэма» заявил, что всегда будет говорить правду игрокам своего клуба:

Когда я был футболистом, то ненавидел тренера, который врал мне. Делал он это для того, чтобы сохранить спокойствие и нормальные отношения. Если футболисты хотят стать лучше, важно, чтобы они каждый раз прислушивались к правде.

После поражения можно узнать больше, чем после победы, и мои ребята очень хорошо знают, что я всегда буду говорить им правду, потому что с ней можно стать лучше. С хорошей ложью нельзя долго жить.