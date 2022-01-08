ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Конте: «Когда я был футболистом, то ненавидел тренера, который врал мне»

вчера, 08:27

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что всегда будет говорить правду игрокам своего клуба:

Когда я был футболистом, то ненавидел тренера, который врал мне. Делал он это для того, чтобы сохранить спокойствие и нормальные отношения. Если футболисты хотят стать лучше, важно, чтобы они каждый раз прислушивались к правде.

После поражения можно узнать больше, чем после победы, и мои ребята очень хорошо знают, что я всегда буду говорить им правду, потому что с ней можно стать лучше. С хорошей ложью нельзя долго жить.

Напомним, в первом поединке Кубка английской лиги «Тоттенхэм» проиграл «Челси» со счётом 0:2. Второй матч полуфинала Кубка лиги между этими командами состоится 12 января на стадионе «шпор» в Лондоне.

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протон
протон
вчера в 16:05
Я тоже своим детям с самого раннего детства рассказал, что их мамаша врёт им, нет никакого Деда Мороза!
juvenale
juvenale
вчера в 11:23
смешно от такого г как контекс слышать про вранье
87kt3ahsn64h
87kt3ahsn64h
вчера в 08:47
Это вполне понятно
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