Конте: «Когда я был футболистом, то ненавидел тренера, который врал мне»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что всегда будет говорить правду игрокам своего клуба:
Когда я был футболистом, то ненавидел тренера, который врал мне. Делал он это для того, чтобы сохранить спокойствие и нормальные отношения. Если футболисты хотят стать лучше, важно, чтобы они каждый раз прислушивались к правде.
После поражения можно узнать больше, чем после победы, и мои ребята очень хорошо знают, что я всегда буду говорить им правду, потому что с ней можно стать лучше. С хорошей ложью нельзя долго жить.
Напомним, в первом поединке Кубка английской лиги «Тоттенхэм» проиграл «Челси» со счётом 0:2. Второй матч полуфинала Кубка лиги между этими командами состоится 12 января на стадионе «шпор» в Лондоне.