Нагельсман: «„Бавария“ была ближе к победе, чем „Боруссия“»

Наставник «Баварии» прокомментировал домашнее поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) в поединке 18-го тура чемпионата Германии:

«Бавария» была ближе к победе, чем «Боруссия». Поражения никогда не бывают приятными. Мы очень хорошо играли в первые 25 минут. То, как мы затем пропустили было полным безумием.

Во второй половине игры мы выступили достойно и имели много моментов. В отличие от кубковой встречи, сегодня мы не заслуживали поражения.