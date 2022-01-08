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Нагельсман: «„Бавария“ была ближе к победе, чем „Боруссия“»

вчера, 08:15
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал домашнее поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) в поединке 18-го тура чемпионата Германии:

«Бавария» была ближе к победе, чем «Боруссия». Поражения никогда не бывают приятными. Мы очень хорошо играли в первые 25 минут. То, как мы затем пропустили было полным безумием.

Во второй половине игры мы выступили достойно и имели много моментов. В отличие от кубковой встречи, сегодня мы не заслуживали поражения.

«Бавария» продолжает уверенно лидировать в таблице немецкого чемпионата с 43 очками в активе, «Боруссия» занимает 11-ю строчку с 22 баллами.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:54
Ну все таки корона делает свое дело
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:06
Это он сам себя успокаивает
29kb3z5txz9x
29kb3z5txz9x
вчера в 08:46
Только счёт на табло
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