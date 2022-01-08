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Судаков: «В этом году „Шахтёр“ обязан становиться чемпионом»

вчера, 16:17

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков поделился мыслями о работе под руководством Роберто Де Зерби.

Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Все благодаря Мистеру.

Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру — основные требования к моей позиции. Конечно, тренер спрашивает одинаково со всех. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 19:36
А мне плевать, что они думают. Я- за Шахтер!!! Другое дело, что я не очень верю в ГТ Шахты, неубедительный, он какой-то.... Зато, Мудрик растёт, красавчик!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 17:12
В интервью об обязанности не сказано.
izrafel
izrafel
вчера в 17:05
Ну Динамо то думает по другому
drug01
drug01
вчера в 16:48
Значит так и будет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:41
Думаю в этом году выиграют
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:24
На украине как всегда интрига:Динамо или Шахтёр? Третьего не дано...
bczg6rmvngq3
bczg6rmvngq3
вчера в 16:22
Вилами по воде...
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