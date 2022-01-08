Хедира: «„Ювентусу“ не хватает баланса»

Экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии поделился мнением о проблемах туринской команды:

Два или три года назад «Ювентус» изменил свое представление о футболе и футболистах. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. «Ювентус» не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за эту, мне грустно видеть ее в таком состоянии.

Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми футболистами без особого опыта. «Ювентусу» не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи.

«Ювентус» хороший провел матч с «Наполи». Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это поправят.