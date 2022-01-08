ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Хедира: «„Ювентусу“ не хватает баланса»

вчера, 10:42

Экс-полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением о проблемах туринской команды:

Два или три года назад «Ювентус» изменил свое представление о футболе и футболистах. Клуб допускал ошибки, но сейчас пытается восстановиться. «Ювентус» не играет плохо, но забивает мало голов, и это большая проблема. Я болею за эту, мне грустно видеть ее в таком состоянии.

Туринцы потеряли Криштиану Роналду, который много забивал. Сейчас у команды совершенно новый состав с молодыми футболистами без особого опыта. «Ювентусу» не хватает баланса. В команде нет лидеров кроме Кьеллини и Бонуччи.

«Ювентус» хороший провел матч с «Наполи». Проблема команды не в качестве, а в индивидуальных действиях. Надеюсь, они это поправят.

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протон
протон
вчера в 15:39
Юве нормально играл с Наполи, вполне активно, но не доводил свои атаки до опасных моментов. Во всяком случае, кажется, команда на правильном пути. Если у боссов клуба хватит терпения и они не уволят Аллегри, скоро Юве вновь станет сильнейшим в Италии.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:21
«Ювентусу» не хватает балласта
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:57
Всё вернётся на круги свои.
8dcf62pwaepn
8dcf62pwaepn
вчера в 10:42
Здесь он прав
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