Конте: «Я знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой»

Наставник «Тоттенхэма» рассказал, почему возглавил лондонскую команду:

Я подписал контракт сроком два года. Мы приняли такое решение вместе с руководством команды. Я не тот специалист, который заключает контракты на много лет. Это не совсем честно, ведь я знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой. Короткий контракт не будет проблемой для меня – остался всего год.

Я хочу улучшать ситуацию в «Тоттенхэме». Я счастлив работать с этим составом, потому что он даёт мне огромные возможности. Но в то же время клуб должен понимать, как я вижу ситуацию, должен осознавать, какое мнение у меня, какова наша цель.