ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Конте: «Я знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой»

вчера, 12:03

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, почему возглавил лондонскую команду:

Я подписал контракт сроком два года. Мы приняли такое решение вместе с руководством команды. Я не тот специалист, который заключает контракты на много лет. Это не совсем честно, ведь я знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой. Короткий контракт не будет проблемой для меня – остался всего год.

Я хочу улучшать ситуацию в «Тоттенхэме». Я счастлив работать с этим составом, потому что он даёт мне огромные возможности. Но в то же время клуб должен понимать, как я вижу ситуацию, должен осознавать, какое мнение у меня, какова наша цель.

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протон
протон
вчера в 15:30
Почему я тоже так стукнуть по столу перед своим начальством и сказать что я тренер с большим опытом и мне нужно платить хотя бы 20 лямов в год(
Cat01
Cat01
вчера в 12:24
Два года до больших целей это мало!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:10
Ну это намного честнее и целесообразно, чем делаю у нас.
Подписывают тренера на несколько лет с большой зарплатой и увольняют через пол года с большой компенсацией.
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