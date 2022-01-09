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Билялетдинов: «„Локомотив“ морально выдохся в первой части сезона»

вчера, 14:14

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мыслями об игре команды в первой части сезона.

Команда морально выдохлась, ресурсов оказалось недостаточно. Игроки, которые могли бы взять на себя лидерство, тоже оказались к этому не готовы. В прошлом году у клуба в целом была турбулентность. Конечно, это не могло не сказаться на результате.

К тому же было использовано много молодых футболистов, которые должны вливаться постепенно, но получилось так, что их кинули в разгар бури. Опыта и сил не хватило. Они дотянули кое-как до зимней паузы, посмотрим, как поработают на сборах.

Также недавно Билялетдинов высказался о смене тренера в «Спартаке».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:34
Слишком большие изменения в составе команды, и обычно в худшую сторону.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:28
Ну для профессионалов это не отмазка...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:20
Его Рангник и К лишил сил))
sv_1969
sv_1969 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 14:18
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