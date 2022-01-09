Билялетдинов: «„Локомотив“ морально выдохся в первой части сезона»

Бывший полузащитник «Локомотива» поделился мыслями об игре команды в первой части сезона.

Команда морально выдохлась, ресурсов оказалось недостаточно. Игроки, которые могли бы взять на себя лидерство, тоже оказались к этому не готовы. В прошлом году у клуба в целом была турбулентность. Конечно, это не могло не сказаться на результате.

К тому же было использовано много молодых футболистов, которые должны вливаться постепенно, но получилось так, что их кинули в разгар бури. Опыта и сил не хватило. Они дотянули кое-как до зимней паузы, посмотрим, как поработают на сборах.