Гришин: «Дивеев — футболист не самого высшего качества»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал слухи о том, что защитник москвичей может покинуть клуб.

Если объективно оценивать Дивеева, то это футболист не самого высшего качества. У него есть как плюсы, так и минусы. Игорю не хватает скорости. Это показал чемпионат Европы.