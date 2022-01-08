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Гришин: «Дивеев — футболист не самого высшего качества»

вчера, 17:23

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что защитник москвичей Игорь Дивеев может покинуть клуб.

Если объективно оценивать Дивеева, то это футболист не самого высшего качества. У него есть как плюсы, так и минусы. Игорю не хватает скорости. Это показал чемпионат Европы.

ЦСКА сам может не отпустить Дивеева, потому что у армейцев есть проблема с легионерами.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:32
Может и не самого высокого качества, но определённо лучший защитник среди россиян.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:04
Лучше даже ты,О,Величайший!, воспитать не сумел...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:07
Для нашей Премьер-Лиги вполне сойдёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:30
"Байкал-38Байкал-38 17 / 386сегодня в 18:00
Если он останется в ЦСКА, то точно деградирует как Чалов, лучше ехать играть в сильных клубах, где может повысит свой класс."
Особенно сильно "повысил свой класс" такой средненький футболист , как Миранчук, который в сильном клубе "играет" в основном на скамейке. Теперь после "повышения в классе" и в РПЛ вряд ли кому нужен.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:17
Может недостаточно высокого, чтобы усилить "Наполи", но для РПЛ очень даже неплох.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:00
Если он останется в ЦСКА, то точно деградирует как Чалов, лучше ехать играть в сильных клубах, где может повысит свой класс.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:57
Дивеев пока средненький футболист.
Cat01
Cat01
вчера в 17:53
Больше разговоров чем дела?
beefs
beefs
вчера в 17:52
в том то и дело что в российском футболе днем с огнем не сыщешь качественного футболиста...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:45
Ловрен лучше)))))Пешеход и косячник знатный! А у Дивеева все впереди! Ну а Гришин та еще профурсетка(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:43
Это даже не обида, а жаба. Весь исходит от злобы. Почти как Мостовой на Спартак гонит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:42
Может быть ЗМС Кутепов лучше, или экс игрок Зенита Новосельцев? Гришина жаба душит, что ему не предложили тренерскую должность в ЦСКА , вот он и гонит. А с другой стороны кто у нас в РПЛ из ЦЗ явно сильнее Дивеева. ? Нет таких. Так что все относительно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:42, ред.
Не помню , когда Гришин положительно отзывался о ком то или о чем то , что касается ЦСКА, обида до сих пор его грызет.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 17:39
если объективно оценивать, то ни один российский игрок не самого высокого качества. Игроки самого высокого качества играют в ведущих клубах Европы на ведущих ролях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:36
Дивеев так себе игрок...
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:24
Ну что имеет, то и имеем...мнений много
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