Гришин: «Дивеев — футболист не самого высшего качества»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слухи о том, что защитник москвичей Игорь Дивеев может покинуть клуб.
Если объективно оценивать Дивеева, то это футболист не самого высшего качества. У него есть как плюсы, так и минусы. Игорю не хватает скорости. Это показал чемпионат Европы.
ЦСКА сам может не отпустить Дивеева, потому что у армейцев есть проблема с легионерами.
Если он останется в ЦСКА, то точно деградирует как Чалов, лучше ехать играть в сильных клубах, где может повысит свой класс."
Особенно сильно "повысил свой класс" такой средненький футболист , как Миранчук, который в сильном клубе "играет" в основном на скамейке. Теперь после "повышения в классе" и в РПЛ вряд ли кому нужен.
Если он останется в ЦСКА, то точно деградирует как Чалов, лучше ехать играть в сильных клубах, где может повысит свой класс."
Особенно сильно "повысил свой класс" такой средненький футболист , как Миранчук, который в сильном клубе "играет" в основном на скамейке. Теперь после "повышения в классе" и в РПЛ вряд ли кому нужен.