Баженов: «Мне не жалко Кокорина. Он занимается любимым делом в Италии».

Бывший футболист «Спартака» высказался о победе российского форварда «Фиорентины» в номинации «шут года» премии «Золотая урна».

Но он не играл сколько?! Так присуждать подобные призы тоже необъективно. Тогда можно рассматривать тех, кто вообще не появлялся на поле. Кокорин выходил где-то три раза всего. Там и травмы… Вот, допустим, он сыграл бы тридцать матчей, тогда объективно можно было сказать: да он сыграл тридцать матчей, и из тех людей, кто сыграл тридцать матчей он объективно худший. Мы же понимаем, что подобные призы это так, просто поржать для болельщиков, для журналистов. Мы прекрасно понимаем, что это не суперобъективно, когда человек играет тридцать минут в чемпионате. Но факт остается фактом: в Италии у него не получается.

Стоит ли Кокорину возвращаться в Россию? Я не знаю, он взрослый парень — пусть сам разбирается. Он сам знает, что для него лучше. Но совершенно точно надо как-то включаться. Вне зависимости от того, где это будет в российском или в другом чемпионате. Жаль ли Кокорина? Нет, человек играет в Италии. Нормально. Да, плохо на данный момент играет. Но в Италии, любимым делом занимается. Пусть и дальше занимается. Нет, не жаль.