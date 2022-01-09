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Баженов: «Мне не жалко Кокорина. Он занимается любимым делом в Италии»

вчера, 12:56

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о победе российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «шут года» премии «Золотая урна».

Но он не играл сколько?! Так присуждать подобные призы тоже необъективно. Тогда можно рассматривать тех, кто вообще не появлялся на поле. Кокорин выходил где-то три раза всего. Там и травмы… Вот, допустим, он сыграл бы тридцать матчей, тогда объективно можно было сказать: да он сыграл тридцать матчей, и из тех людей, кто сыграл тридцать матчей он объективно худший. Мы же понимаем, что подобные призы это так, просто поржать для болельщиков, для журналистов. Мы прекрасно понимаем, что это не суперобъективно, когда человек играет тридцать минут в чемпионате. Но факт остается фактом: в Италии у него не получается.

Стоит ли Кокорину возвращаться в Россию? Я не знаю, он взрослый парень — пусть сам разбирается. Он сам знает, что для него лучше. Но совершенно точно надо как-то включаться. Вне зависимости от того, где это будет в российском или в другом чемпионате. Жаль ли Кокорина? Нет, человек играет в Италии. Нормально. Да, плохо на данный момент играет. Но в Италии, любимым делом занимается. Пусть и дальше занимается. Нет, не жаль.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:45
Мечта сбылась и без газпрома)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:10
Пусть Баженов докажет что Кокорин в Италии "занимается любимым делом"....
По нашей информации он там занимается футболом а не "любимым делом"....
Нечего распространять голословные обвинения...
протон
протон
вчера в 15:04
В том то и дело любимое дело Кокорина это отдыхать и не футбол.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:52
Кокорин - воплощение заветной русской мечты о вожделенной халяве. Получать миллионные гонорары и практически ничего не делать. Особый респект Кокорину, что не получает эти миллионы в российском клубе. Можно хоть очередной байопик снимать с рабочим названием "Пацан, который пришел к успеху".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:30
Всем бы так любимым делом заниматься...
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 13:24
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Баженов: «Мне не жалко Кокорина. Он занимается любимым делом в Италии» Я уж подумал он и в Италии ходит по кофейням и лупит стульями людей
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:18, ред.
Баженов: «Мне не жалко Кокорина. Он занимается любимым делом в Италии».
Он делает то, что больше всего может - Реабилитация !!!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:05, ред.
Не все такие безжалостные как Баженов...
Слёзы жалости и неимоверное сочувствие неумолимо посещает каждого человека знающему что "Зарплата Кокорина в «Фиорентине» — € 1,8 млн."......
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