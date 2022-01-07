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Малафеев: «„Зенит“ заслуживал большего, чем 3-е место в группе ЛЧ»

вчера, 10:30

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил выступление питерского клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Я считаю, что в этом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» по игре заслуживал большего, чем третье место в группе. Но все-таки, наверное, «Челси» и «Ювентус» на данный момент выглядели сильнее и по объективным причинам прошли дальше. Однако не будем забывать, что у «Зенита» до последнего были реальные шансы зацепиться за второе место и выйти в плей-офф.

Возможно, «Зениту» изначально немного не повезло со жребием, ведь они получили в соперники сразу две команды наивысшего уровня, двух мировых грандов и крепкую шведскую команду. Но в целом ребята очень достойно выступили в Лиге чемпионов, показали уверенную игру с соперниками мирового уровня. Конечно, можно было ожидать и большего, чем третье место, но получилось как получилось.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 17:30
ржу не могу... ну, почему каждый бывший т.н. футболист корчит из себя специалиста, и не понимает, что все видят в нём 56а...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:49
Если бы заслужил мог оказаться выше, значит не заслужил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
вчера в 13:57
" Не повезло со жребием? -говорит Слава. А если бы попались ПСЖ, Бавария, Реал, Мансити - то "повезло " бы больше. Зениту повезло, что в перовой игре с Мальме удалили шведа и они выиграли 11 на 10, а так неизвестно, что было бы, с учетом того, что в ответной игре в Швеции еле ноги унесли.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:31
Это надо было заслуживать на поле
старина
старина
вчера в 13:15
А кого этот куколд хотел увидеть в ЛЧ?Сочи с Оренбургом?
lotsman
lotsman
вчера в 12:57
Зенит занял то место, которое заслужил.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:48
Как он мог заслужить,когда проиграл вчистую первым двум командам
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:32
Выдумывает Славик всякие глупости.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 12:02
Зенит отлично, на равных, смотрелся в матчах с Челси, победителем ЛЧ.
В такой группе, 3 место, после Челси и Ювентуса - это ОК.
Главное, что совершенно не было стыдно за игру Зенита.
cska1948
cska1948
вчера в 11:53
Малафеев: «„Зенит“ заслуживал большего, чем 3-е место в группе ЛЧ»
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Малафеев вроде спортсмен, футболист, а так и не усвоил, что в спорте и в футболе в частности, места не заслуживают, а завоёвывают.
Futurista
Futurista
вчера в 11:25
Слава имея в голове, что с таким спонсором ☝ Зенит заслуживал большего, чем 3 место в группе ЛЧ скинул с языка откровенный бред про жребий и крепкую шведскую команду...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:21
МАЛОфеев прогнулся перед своими...
particular
particular
вчера в 11:17, ред.
Хорошо, что хоть в футболе места не по заслугам распределяют...
Про "достойное выступление" сказано с безусловным авансом...
А европейский уровнь соперников слегка перепутал с мировым...
Ну, ничё... Праздники же :)))
drug01
drug01
вчера в 11:14
Надо играть лучше!!!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 11:13
Они получили именно то, что заслужили.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:50
Были лучше Мальмё, но хуже остальных.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:48
Это он явно погорячился...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:43
Вот если бы,но несмотря,вследствие чего,возможно,исключено,кажется.
David Young
David Young
вчера в 10:36
Я бы так не сказал.
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