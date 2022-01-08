Семшов: «„Зенит“ по составу сильнее „Бетиса“»

Бывший полузащитник «Зенита» считает, что футболисты петербургского клуба сильнее игроков испанского «Бетиса», с которыми им предстоит встретиться в стыковых матчах Лиги Европы.

«Бетис» не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что «Атлетико» выступает неудачно, «Барселона» играет совсем неудачно. Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса».

Минимальное преимущество испанской команды в том, что «Зенит» только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить. «Зенит» приложит максимум усилий. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный.