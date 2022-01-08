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Семшов: «„Зенит“ по составу сильнее „Бетиса“»

вчера, 12:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что футболисты петербургского клуба сильнее игроков испанского «Бетиса», с которыми им предстоит встретиться в стыковых матчах Лиги Европы.

«Бетис» не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что «Атлетико» выступает неудачно, «Барселона» играет совсем неудачно. Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса».

Минимальное преимущество испанской команды в том, что «Зенит» только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить. «Зенит» приложит максимум усилий. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
вчера в 17:35
Семшов перебухал на праздники. Началась белая горячка....
David Young
David Young ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 15:06
Брюгге далеко не любительский клуб, в последние годы он в целом посильнее Зенита Санкт-Петербурга, как и Бетис.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:49
Состав "Бетиса" дороже на 53 млн. Неограниченный миллиардно-триллионный "Зенит"(179 млн) сравним, например, с любительской командой почтальонов "Брюгге"(158 млн), которую тут любят вспоминать.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:27
Вот как-то так !!!)))
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:24
Он бы хоть в трансфермаркет заглянул))в 50 лямов разница!
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:23
Приветствую!Опередил ты меня!Он просто на работу в газпром хочет!Вот и вылизывает))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:05
"Зенит" - стоимость состава 179 миллиона
"Бетис" - стоимость состава 232 миллиона
"Зенит" в своем чемпионате идет на первом месте, "Бетис" в тройке Ла Лиги, сравнивать уровень этих чемпионатов, как говорится, лучше не надо. Так на каком основании Семшов считает, что состав "Зенита" сильнее "Бетиса"?
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:51
Ещё скажет что русский футбол сильнее испансгого.
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:49
На бумаге Зенит всегда силен.Но против статистики не попрешь наши клубы всегда сливают матчи в весенней стадии.
youtomee
youtomee
вчера в 13:47
В каком месте Зенит сильнее Бетиса? там очень приличный состав.
drug01
drug01
вчера в 13:30
Игра покажет
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:21
А толку ???
lotsman
lotsman
вчера в 13:04
Главное не стоимость состава, главное чтобы этот состав был слаженным и хорошо взаимодействовал.
ДСА
ДСА
вчера в 12:53
По зарплатам точно выше.
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