Кирьяков: «Сергеев заслужил уважение и внимание своим футбольным путем»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит».

Сергеев заслужил уважение и внимание своим футбольным путем. Он ведь поднялся в РПЛ с самых низов, прибавляя шаг за шагом. «Крылья Советов» в нынешнем сезоне стараются играть в современный, атакующий, футбол, с быстрым переходом от обороны к атаке. И Сергеев в такой игре смотрится совсем неплохо. «Уфа» играет по-другому, чаще действуя вторым номером. В команде, которая занимает предпоследнее место в РПЛ , по сути дела, все действия в атаке сводятся к игре на Агаларова. В «Зените» никто на него играть не будет. Думаю, что в питерском клубе серьезно отслеживают потенциальных новичков и учитывают такие нюансы.