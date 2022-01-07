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Кирьяков: «Сергеев заслужил уважение и внимание своим футбольным путем»

07 января 2022, 10:11

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

Сергеев заслужил уважение и внимание своим футбольным путем. Он ведь поднялся в РПЛ с самых низов, прибавляя шаг за шагом. «Крылья Советов» в нынешнем сезоне стараются играть в современный, атакующий, футбол, с быстрым переходом от обороны к атаке. И Сергеев в такой игре смотрится совсем неплохо. «Уфа» играет по-другому, чаще действуя вторым номером. В команде, которая занимает предпоследнее место в РПЛ, по сути дела, все действия в атаке сводятся к игре на Агаларова. В «Зените» никто на него играть не будет. Думаю, что в питерском клубе серьезно отслеживают потенциальных новичков и учитывают такие нюансы.

В «Зените» многие фактически завершили свои футбольные карьеры, при этом обеспечив себя на всю оставшуюся жизнь. Очень тяжело спрогнозировать, как проявит себя российский новобранец в элитном, по российским меркам, клубе. Многое будет зависеть от характера. Еще больше — от доверия тренерского штаба. Хотя «Зенит» — это клуб, в котором возможно все.

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Все комментарии
5h8txazckncy
5h8txazckncy
07 января в 14:21
Если не заиграет, то хоть заработает.
Союзник противников
Союзник противников
07 января в 13:41
Всё зависит от набора игроков,с которым выйдут команды в финальную часть турнира.Не думаю,что изменения будут столь радикальны,что ставка в нападении будет сделана на Сергеева.А тогда-50 на 50.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 11:57
В "Зените" потерялось и стало ненужными множество игроков из "Зенита" - из последних вспоминается Цаллагов, Молло (с этим даже вскрылось много чего) и фактурных форвардов (Заболотный, Бухаров). Хотя были и исключения - коренного самарца и выходца из "Крыльев" Анюкова. Надеюсь, что Сергеев попадет в счастливые исключения. А если не срастется, то хотя бы подымет денег на поистине "золотой скамейке запасных" питерского клуба.
КЭТиК
КЭТиК
07 января в 10:52
В Зените его наверняка загубят.
mihaluch
mihaluch
07 января в 10:32
Но всё-таки большенство теряется в Зените.
beefs
beefs
07 января в 10:19
сейчас трудно загадывать, все зависит от его психологической устойчивости...
Ironigor
Ironigor
07 января в 10:13
В ФНЛ??? Посмотрим на него теперь в Зените.
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