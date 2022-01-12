Коутиньо — о Джеррарде: «Многому у него научился и восхищаюсь им»

Полузащитник «Астон Виллы» , перешедший в английскую команду на правах аренды из «Барселоны», поделился эмоциями от нового вызова в своей карьере. Поговорил бразилец и о тренере «Астон Виллы» .

Я счастлив быть здесь, это большой клуб. Я много общался с Джеррардом, он рассказал мне о клубе и его амбициях. Я рад оказаться здесь и надеюсь получать удовольствие от игры.

Я уже давно знаком со Стиви. Многому у него научился и восхищаюсь им. Надеюсь проявить себя здесь. Безусловно, я буду усердно трудиться. Надеюсь, что мы успешно поработаем вместе.

С нетерпением жду встречи с фанатами, выхода на поле. Знаю и чувствую, что они счастливы, что я здесь. Хочу отплатить им за это и наслаждаться футболом.

Всегда хочу находиться на высоте, выполняя свою работу. Это то, ради чего я упорно работаю ежедневно. Надеюсь, остаток сезона пройдёт отлично.