Кроос: «Я хочу завершить карьеру в „Реале“»

Полузащитник заявил, что хочет закончить карьеру в «Реале».

Я намеренно выбрал срок действия контракта до 2023 года, когда я в последний раз продлил его, потому что когда он закончится, мне будет 33 года. Это хороший возраст для того, чтобы принимать решение о своём будущем.

Я хочу завершить свою карьеру в «Реале». Когда придёт время обсудить мой контракт в 2023 году, я подумаю, завершать ли мне карьеру или продлить сделку на один-два года. Но сейчас я не зацикливаюсь на этом.