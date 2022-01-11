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Кроос: «Я хочу завершить карьеру в „Реале“»

сегодня, 00:45

Полузащитник Тони Кроос заявил, что хочет закончить карьеру в «Реале».

Я намеренно выбрал срок действия контракта до 2023 года, когда я в последний раз продлил его, потому что когда он закончится, мне будет 33 года. Это хороший возраст для того, чтобы принимать решение о своём будущем.

Я хочу завершить свою карьеру в «Реале». Когда придёт время обсудить мой контракт в 2023 году, я подумаю, завершать ли мне карьеру или продлить сделку на один-два года. Но сейчас я не зацикливаюсь на этом.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.

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Реал  Кроос Тони
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:51
Достойное решение, отличного игрока!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 01:27
Может не нужно парень.
протон
протон
сегодня в 01:22
Рауль, Роналду, Кассильяс вышли из чата))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:19
В тридцать три возраст Христа, если здоровье позволит можно и поиграть еще пару годиков
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:10
Можно уже уходить и завязывать с Реалом.
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