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Дудек: «Месси был слишком обманчивым и провокационным»

вчера, 08:51

Экс-голкипер мадридского «Реала» Ежи Дудек рассказал о поведении нападающего Лионеля Месси во время «класико», когда аргентинец играл за «Барселону»:

Месси был слишком обманчивым и провокационным, как и вся каталонская команда с Хосепом Гвардиолой. Я слышал, как он говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий человек.

Месси играл за «Барселону» с 2005 года. Его контракт с каталонской командой истёк в конце июня 2021 года, после чего форвард покинул «Барсу». В августе 2021 года Месси подписал контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:05
Это говорит человек, который разругался с руководством Ливерпуля после героически проведенного финала ЛЧ 2005 и, при всей амбициозности, согласившийся на переход в Реал при живом и здоровом Касильсясе. Не хочу ничего плохого говорить, но Ежи по-моему слишком умён
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:03
Сейчас можно сказать все, что угодно. Тем не менее Месси с Рамосом сейчас в одной команде и, кажется, у них отличные отношения.
А Дудек видать решил о себе напомнить таким способом
протон
протон
вчера в 18:57
Интересно ,он это слышал находясь на скамейке? Дудек сыграл за Реал всего лишь в 12 матчах во всех турнирах за 4 года и ни разу против Барселоны,правда 8 раз сидел в запасе...
Даже если допустим что он подобное слышал. После того как Рамос и особенно Пепе в каждом эль-классико "ломали" Месси ,неудивительно что он мог им "пару ласковых" сказать... Даже "тихого и хорошего человека" можно вывести...
David Young
David Young ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:31
Это не так.
112910415
112910415
вчера в 13:30
почему надо слушать какого-то Дудека ?
у Рамоса и спрашивайте
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 13:01
Потребитель допинга показал уже свое "величие" в ПСЖ...
Мишима
Мишима
вчера в 11:57
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 11:24, ред.
    Дудек надудел, а все и поверили. Он сам ни разу же не играл против Барселоны в составе Реала.
    V.Е.N.О.M
    V.Е.N.О.M
    вчера в 10:35
    Мерзкий игрочишка,который обанкротил "родной" клуб на 500 лямов за 5 лет.За что он получал эти деньги? В класико не забивал 3 года подряд,в ЛЧ на колени его ставили все подряд даже Рома.За пустую стату набитую на Осасунах ему дали 2 липовых мяча и 500 лямов.В сборной и на ЧМ-2014 и на КА 0 голов в раундах плей-офф,а тащил Ди Мария.
    Уровень его игры мы увидели за эти полгода.Лига фермеров,уровень партнеров просто запредельный,нигде нет такого кол-ва звезд,даже на скамье сидят звезды, и в таком положении карлан забил лишь 1 гол.
    Predator94
    Predator94
    вчера в 10:21
    Пошел он этот месси. Пиар проект и только. Без Хави и Иньесты никто
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:13
    В тихом омуте Месси водятся!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:40
    Так не зря говорится, что в тихом омуте черти водятся...
    амурец
    амурец
    вчера в 09:34
    ну злобный и подловатенький как и все гномы
    karnager
    karnager
    вчера в 09:15
    гномы очень злопамятные и г@внистые
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 09:06
    Все великие ведут себя так.
    qe4mhbndu5uf
    qe4mhbndu5uf
    вчера в 09:01
    Ах ты ж мелкий днарь!
    gftvvzj57jk3
    gftvvzj57jk3
    вчера в 08:57
    Гном такой и есть
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