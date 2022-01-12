Дудек: «Месси был слишком обманчивым и провокационным»

Экс-голкипер мадридского «Реала» Ежи Дудек рассказал о поведении нападающего Лионеля Месси во время «класико», когда аргентинец играл за «Барселону»:
Месси был слишком обманчивым и провокационным, как и вся каталонская команда с Хосепом Гвардиолой. Я слышал, как он говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий человек.
Месси играл за «Барселону» с 2005 года. Его контракт с каталонской командой истёк в конце июня 2021 года, после чего форвард покинул «Барсу». В августе 2021 года Месси подписал контракт с ПСЖ.
А Дудек видать решил о себе напомнить таким способом
А Дудек видать решил о себе напомнить таким способом
Даже если допустим что он подобное слышал. После того как Рамос и особенно Пепе в каждом эль-классико "ломали" Месси ,неудивительно что он мог им "пару ласковых" сказать... Даже "тихого и хорошего человека" можно вывести...
Даже если допустим что он подобное слышал. После того как Рамос и особенно Пепе в каждом эль-классико "ломали" Месси ,неудивительно что он мог им "пару ласковых" сказать... Даже "тихого и хорошего человека" можно вывести...
у Рамоса и спрашивайте
у Рамоса и спрашивайте
Уровень его игры мы увидели за эти полгода.Лига фермеров,уровень партнеров просто запредельный,нигде нет такого кол-ва звезд,даже на скамье сидят звезды, и в таком положении карлан забил лишь 1 гол.
Уровень его игры мы увидели за эти полгода.Лига фермеров,уровень партнеров просто запредельный,нигде нет такого кол-ва звезд,даже на скамье сидят звезды, и в таком положении карлан забил лишь 1 гол.