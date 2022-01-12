Дудек: «Месси был слишком обманчивым и провокационным»

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вчера, 08:51

Экс-голкипер мадридского «Реала» рассказал о поведении нападающего во время «класико», когда аргентинец играл за «Барселону»:

Месси был слишком обманчивым и провокационным, как и вся каталонская команда с Хосепом Гвардиолой. Я слышал, как он говорил такие грубые вещи Пепе и Рамосу, что было сложно поверить в то, что это делал такой тихий человек.