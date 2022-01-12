Скоулз считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно было назначить Конте

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что «красным дьяволам» нужно было назначить Антонио Конте главным тренером клуба.
Некоторые люди говорят, что он не подходит для «Манчестер Юнайтед», но посмотрите, что он делает в «Тоттенхэме» с командой, которая далеко не так хороша, как МЮ. Скорее всего, «Тоттенхэм» будет бороться за попадание в четверку лучших. Вероятно, МЮ все еще может переманить его из «Тоттенхэма». Вы можете видеть, что Конте уже расстроен составом «шпор» и просит о трансферах. Антонио мог бы сотворить что-то особенное в «Манчестер Юнайтед».