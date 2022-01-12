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Кулибали: «Был интерес со стороны ПСЖ и других команд»

вчера, 10:54

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что им интересовался «Пари Сен-Жермен» и ряд других команд:

Переговоры с Леонардо? Это правда, у меня были контакты с представителями многих команд. Был интерес со стороны ПСЖ и других команд.

Я не очень люблю об этом рассказывать, много раз пытался это донеси. Был интерес, это меня радует, это доказывает, что моя игра ценится, что люди видят во мне хорошее качество. Это побуждает меня работать еще упорнее.

ПСЖ хотел меня до того, как подписал Рамоса? Мне доставляет удовольствие, когда мое имя произносят рядом с именами таких великих футболистов. Рамос — кумир для всех.

По мне были предложения, но «Наполи» захотел оставить меня. Это также доказывает их любовь ко мне.

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zh59wcqhbk52
zh59wcqhbk52
вчера в 12:00
Интерес всегда есть ко всем игрокам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:57
ПСЖ, - особенно !!!)
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