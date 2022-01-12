Гендир «Динамо»: «Смолов сразу может усилить конкуренцию в линии нападения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал подписание соглашения с нападающим .

С переходом Фёдора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования – это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения. При этом сам Фёдор проявил желание продолжить карьеру именно в «Динамо». Он мотивирован бороться за место в составе клуба и сборной. В ходе переговоров финансовый вопрос не был основным, и мы быстро всё согласовали.

Рады возвращению Фёдора и желаем ему успехов с «Динамо»!