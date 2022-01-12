ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гендир «Динамо»: «Смолов сразу может усилить конкуренцию в линии нападения»

вчера, 21:36

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал подписание соглашения с нападающим Фёдором Смоловым.

С переходом Фёдора Смолова мы решаем одну из важных задач комплектования – это игрок, который сразу может усилить конкуренцию в линии нападения. При этом сам Фёдор проявил желание продолжить карьеру именно в «Динамо». Он мотивирован бороться за место в составе клуба и сборной. В ходе переговоров финансовый вопрос не был основным, и мы быстро всё согласовали.

Рады возвращению Фёдора и желаем ему успехов с «Динамо»!

Все новости
Калиниченко считает, что «Спартак» обманывает фанатов. Максим зря ругает ставку на Пруцева и остальную молодёжь
Вчера, 21:26Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии2
ОфициальноХуниор Алонсо — футболист «Краснодара»
Вчера, 21:26 ФотоКомментарии12
Сальников: «„Локомотиву“ вполне логично было бы расстаться и с Зе Луишем»
Вчера, 21:13 Комментарии3
Смолов определился с игровым номером в «Динамо»
Вчера, 20:29 ФотоКомментарии3
Самедов: «Думаю, Жирков на 100% поможет „Химкам“. Большой мастер»
Вчера, 20:20 Комментарии6
Шварц: «Смолов произвёл на меня впечатление своей интеллигентностью»
Вчера, 19:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:05
Финансовый вопрос, со слов Пивоварова, согласовали быстро, но контракт подписывали целую неделю.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:21, ред.
Т.е. никто ему место в составе не гарантировал и он за него будет только бороться. Тогда почти точно Феде можно покупать удобное мягкое кресло и покупать в союзпечати журналы с кроссвордами и анекдотами,иногда может и будут давать минут по 15-20.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:17
Посмотрим что он сможет!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:51
После долгих скитаний возвратился в свой клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:51
Для того его и брали...
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:44
Конкуренция свегда должна быть в команде, особенно в линии нападения...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100