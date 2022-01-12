ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шварц: «Смолов произвёл на меня впечатление своей интеллигентностью»

вчера, 19:54

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал подписание в клуб нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива».

Я рад, что Фёдор Смолов перешел в «Динамо». Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс — это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда.

Я общался с Фёдором лично, и мне разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но и в жизни. К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке.

Все новости
Гендир «Динамо»: «Смолов сразу может усилить конкуренцию в линии нападения»
Вчера, 21:36 Комментарии6
Калиниченко считает, что «Спартак» обманывает фанатов. Максим зря ругает ставку на Пруцева и остальную молодёжь
Вчера, 21:26Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии2
ОфициальноХуниор Алонсо — футболист «Краснодара»
Вчера, 21:26 ФотоКомментарии11
Сальников: «„Локомотиву“ вполне логично было бы расстаться и с Зе Луишем»
Вчера, 21:13 Комментарии3
Смолов определился с игровым номером в «Динамо»
Вчера, 20:29 ФотоКомментарии3
Самедов: «Думаю, Жирков на 100% поможет „Химкам“. Большой мастер»
Вчера, 20:20 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:49
Походу немец и русский говоря по-английски просто не поняли друг друга...
Но обзывать человека после первого же разговора "интеллигентом"...как то не очень правильно...
kust07
kust07
вчера в 23:23
Ипать того все оказывается теперь главное в футболе это интелегентность.. ну-ну я шалею. Тихо шифером шурша крыша едет не спеша..ппц
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 22:04
Не, там Мамаев в этой номинации вне конкуренции и не только у нас в стране.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:39
Ты ещё не видел его голым! Говорят,там все копии мастеров пера за прошедшие столетия,а вершина-"Чёрный квадрат" Малевича,на этой самой...Так и играет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:36
Интеллигента, конечно, в Феде слишком много. Чуть побольше, чем в Заболотном).
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:46
лучше бы он игрой своей удивил))) ахахах
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:33
Нападающий на подхвате. Половину игрового времени будет на лавке проводить.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:26
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:23
Сказ о том, как интеллигентный российский парень в МЛС переходил:
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:19
/
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:19
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:17
Глубокую, можно даже сказать изысканную интеллигентность облику Феди придает его татуировка. Глянешь и сразу Моцарт и Вивальди слышатся и никакого мата и жаргона, все растворяется в дымке....
Futurista
Futurista
вчера в 20:02, ред.
Настоящий интеллигент никогда не скажет "Ты просто пень дубовый!" Настоящий интеллигент скажет "Вы напоминаете мне заготовку для Буратино" (С)...
протон
протон
вчера в 19:58
Когда Шварц пару раз его на банке оставит, то откроет для себя еще один талант Смолова - инстаграмные отсылки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100