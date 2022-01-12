Шварц: «Смолов произвёл на меня впечатление своей интеллигентностью»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал подписание в клуб нападающего из «Локомотива».

Я рад, что Фёдор Смолов перешел в «Динамо». Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс — это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда.

Я общался с Фёдором лично, и мне разговор очень понравился. Он вообще произвел на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но и в жизни. К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке.