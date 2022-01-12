Калиниченко считает, что «Спартак» обманывает фанатов. Максим зря ругает ставку на Пруцева и остальную молодёжь

1642012011

12 января 2022, 21:26

Не учитывает важную деталь.

Поменялся статус «Спартака»

Калиниченко распял трансферную кампанию «красно-белых»:

Трансферный рынок вздрогнул! Свинов, Хлусевич, Классен, Пруцев… Все как один – сложившиеся мастера кожаной сферы. С ними в любые турниры за титулами, да… Ребят, расходимся, нас опять ******* [обманули]. Никакой борьбы за титулы в ближайшие годы не будет. Идет «оптимизация» и «импортозамещение».

Вот такое мнение. Принимается аргумент, что у «Зенита» и «Сочи» (где Пруцев был на лавке) опытные составы, и другие чемпионами на серьезном уровне становятся редко. Калиниченко ерничает и заявляет, что ему легче ничего не ждать, но помнит чемпионский «Спартак», частью которого был.

А сейчас это клуб, у которого был восьмой тренер за десять лет. С одним чемпионством за несколько десятилетий. «Красно-белые» не могут претендовать на выдающихся готовых игроков, они им неинтересны. Даже Промеса взяли у «Твенте» не в том состоянии, что был на пике в России.

Фернандо «донашивали» за «Шахтёром» и «Сампдорией». Луис Адриано тоже был «горняком». Глушаков пришел из «Локомотива». «Спартак» не сделал Дзюбу лучшим снайпером и ассистентом сезона. Да, остаются футболисты, готовые выбрать не «Зенит», а москвичей, но Зобнин в меньшинстве.

Джикия из «Амкара», а Боккетти нашел «Рубин». Ребров, Комбаров, Кутепов и Глушаков никогда не были стабильными, а Самедов чемпионский сезон встретил ветераном. Ничего невероятного в составе Карреры не было. Только Промеса можно было назвать звездой европейского футбола, хотя и с оговорками.

Калиниченко гневается так, словно ничего не изменилось. В идеальном мире «Спартак» должны купить «шейхи» и набрать состав, как у «Зенита», опытные иностранцы с неплохими местными. Но в реальности «красно-белые» для начала не зарабатывают столько, чтобы резко поднимать расходы без наказаний от УЕФА . Максим сделал вид, что ничего не понимает.

А ведь ничего плохого в Хлусевиче, Классене и Пруцеве как в новичках нет. Особенно если Ваноли окажется сильным наставником, а не пустышкой. В «Спартак» нет очередей, лучшие местные игроки не спешат связывать судьбу с настолько нестабильным клубом. К Пруцеву нужно присмотреться, только в мечтах в центр найдут нового Фернандо, только подтянутого и молодого.

На практике будут Зобнин, Литвинов, Хендрикс, Умяров и Пруцев. А они скорее как «Тоттенхэм», чем как «Манчестер Сити».

Пруцев рискует самым первым

Выбрал не лучший клуб для легкого прогресса. А вот не заиграет – ничего для «Спартака» не случится. Федун в своей жизни тратил бесцельно куда больше денег, чем 120 млн рублей. «Крыльям Советов» достанется 75 миллионов, а остальное заберут представители футболиста. Говорят, просили 2 млн евро комиссионных, но взяли «всего» 45 млн рублей.

Пруцев – воспитанник «Краснодара» и «Чертаново», с взрослыми сражается давно. Ему лишь двадцать один год, так что это ставка на вырост, которая так взбесила Калиниченко. А если отбросить лишние эмоции, то имеем дело с приличным центральным хавбеком, который пока не нашел клуб, где раскроют все его козыри. Осинькин понимает Пруцева, но в потолок хавбек не упирался.

В «Сочи» у Федотова выходил на замену, ведь Нобоа намного круче. Но глубинного диспетчера из Данила можно сделать. Двигает мяч вперед прекрасно. А в отборе напоминает «Магси» Богза – самого низкого баскетболиста в истории НБА . Тайрон был лидером команды, хотя его рост составлял 160 сантиметров, а вес 62 килограмма. У Пруцева был тот же вес, но выше на 14 сантиметров. Худоба делает его мельче, чем на самом деле.

Зато по цепкости и умению прессинговать Пруцева можно сравнить с Богзом. Нечасто встретишь российского футболиста, который так хорош в отборе в борцовском стиле – падает в ноги, делает чистые подкаты в мяч, умеет подкрасться к сопернику, а после отбора сразу отправить мяч впереди разрезающей передачей. Пруцев хорошо читает игру, но правильно ли выбрал новую команду?

«Спартак» понял, что зло в центре

Капитан молодежной сборной Умяров, с которым Пруцев пересекался в «Чертаново», и опытный Зобнин не сыграли осенью так, как Моро и Фомин, которого теперь сватают в АПЛ . Работа хавбеков не единственная, но важная причина, почему «Динамо» на втором месте, а «Спартак» лишь на девятом.

По xA (опасность передач) лидирует Ларссон, у которого 0 ассистов. У Пруцева в «Крылья Советов» тоже нет голевых передач, но Данил не второй форвард. Человек с первым пасом был нужен. У Зобнина спад, Умяров лечился, у Литвинова есть установка на удар, но передачи отдает хуже. Ваноли одобрил трансфер такого себе Семака.

Пруцев из тех игроков, чью важность замечаешь, когда их нет на поле. Немного грустно, что зимой симпатичные «Крылья Советов» теряют важных игроков, но Сергеев много лет пахал, чтобы получить шанс на новом уровне в «Зените». А Пруцев с хорошей школой, и «Спартак» пробует рассмотреть в нем то, что другие не заметили. И слова Калиниченко делим на лимит.

Тиль на контракте со «Спартаком», если кто забыл. Крал в аренде в «Вест Хэме», но с обязательным правом выкупа, если Мележиков не заблуждался. Но даже без них девять легионеров. Не исключено, что самые богатые клубы ждут отмашки по лимиту. Если разрешат 12-13 легионеров, то увидите серьезную летнюю закупку. А вот делать резкие ходы, когда новый тренер и спортивный директор, а сезон можно спасти лишь в кубках, не стоит.

«Спартак» уже и перчатки бросал, и переплачивал за иностранцев. Пруцев за 120 млн рублей, как и остальные молодые ребята с российскими паспортами – адекватная ставка на будущее. Если Ваноли увидит, что Хендрикса можно отпустить зимой, то остается время взять иностранного центрального хавбека. А не получится освободить слот для легионера – голландец может упереться, то Пруцев как дополнительная опция сгодится.

Проблемы лишь в том, что в «3-5-2» с Виторией играли не так, как «Крылья Советов», выбиравшие «4-4-2». Если Ваноли перестроит «Спартак» по лекалам современного «Интера», то в новой схеме хавбеки для прессинга и первого паса могут расти и развиваться. Вот только для миланской игры нужен ярко выраженный опорник, а своего Брозовича в команде нет. Главное, чтобы Пруцев четко понимал, что на него рассчитывают. Слишком молодой и талантливый хавбек, чтобы сгинуть в глубоком запасе.