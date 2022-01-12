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Сальников: «„Локомотиву“ вполне логично было бы расстаться и с Зе Луишем»

вчера, 21:13

Бывший футболист «Локомотива» Анатолий Сальников прокомментировал трансферы московского клуба — подписание чешского нападающего Яна Кухты, а также уход Фёдора Смолова и Мурило.

По моим ощущениям, в последнее время и бразилец Мурило, и даже Фёдор Смолов не играли определяющую роль в «Локомотиве», да и вообще — не выглядели теми, без кого никак нельзя обойтись.

В таком случае расставание обычно напрашивается, особенно, если есть замена, а ведь и оборону уже усилили Марком Мампасси, воспитанником донецкого «Шахтёра» и очень перспективным защитником, и в атаке появился способный чех Ян Кухта, на которого я обратил внимание и в прошлом сезоне в матчах Лиги Европы, и в этом году в Лиге конференций, где этот форвард забивал регулярно.

Вполне логично было бы расстаться и с таким форвардом, как Зе Луиш, который уже почти не играет и пользы не приносит.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:44
С первых матчей Зе Луиша за Локомотив было видно, что Локомотив не его команда. Время это подтвердило
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:31
Всё верно сказал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:14
Полностью с ним согласен!
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