Сальников: «„Локомотиву“ вполне логично было бы расстаться и с Зе Луишем»

Бывший футболист «Локомотива» Анатолий Сальников прокомментировал трансферы московского клуба — подписание чешского нападающего , а также уход и Мурило.

По моим ощущениям, в последнее время и бразилец Мурило, и даже Фёдор Смолов не играли определяющую роль в «Локомотиве», да и вообще — не выглядели теми, без кого никак нельзя обойтись.

В таком случае расставание обычно напрашивается, особенно, если есть замена, а ведь и оборону уже усилили Марком Мампасси, воспитанником донецкого «Шахтёра» и очень перспективным защитником, и в атаке появился способный чех Ян Кухта, на которого я обратил внимание и в прошлом сезоне в матчах Лиги Европы, и в этом году в Лиге конференций, где этот форвард забивал регулярно.

Вполне логично было бы расстаться и с таким форвардом, как Зе Луиш, который уже почти не играет и пользы не приносит.